10 фильмов лета 2023, которые больше всего обсуждали в сети

Летом вышли не только "Барби" и "Оппенгеймер", но и "Город астероидов" Веса Андерсена, супергеройский фильм "Флэш", приключенческий боевик "Индиана Джонс и реликвия судьбы" с Гаррисоном Фордом. Все ленты достойны вашего внимания!

В материале 24 Канала мы описали каждую из самых ожидаемых премьер лета 2023 года и призываем вас пересмотреть их. Некоторые из них уже появились онлайн, другие показывают в кинотеатрах.

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10 фильмов лета, о которых больше всего говорили в сети

"Человек-Паук: Сквозь Вселенную", 2 июня – супергеройский фильм с персонажем комиксов Marvel Майлзом Моралесом, к которому неожиданно возвращается его лучшая подруга и любимая Гвен Стейси. По сюжету они должны спасти всех людей-пауков от таинственного вора.

"Трансформеры: Восстание зверей" 8 июня – научно-фантастический боевик режиссера Стивена Кейпла-младшего, основанный на серии игрушек "Трансформеры". Главные роли исполнили Доминик Фишбек, Энтони Рамос и Лорен Велес.

"Флэш", 15 июня – супергеройский фильм режиссера Андреса Мускетти, основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. Он рассказывает историю возникновения Флеша, отправившегося в прошлое, чтобы спасти свою мать. Однако когда он вернулся, увидел, как сильно изменился мир, а мать оказалась жива.

"Флэш": смотрите трейлер

"Стихии" 15 июня – комедийный мультфильм о жизни водяных, воздушных, огненных и земляных жителей в городе Стихии.

"Город астероидов", 22 июня – фильм Веса Андерсона с Томом Генком в главной роли. Это история об астрономическом съезде студентов и их родителей в пустынном городке 1950-х годов.

"Индиана Джонс и реликвия судьбы", 29 июня – приключенческий боевик Джеймса Менголда, являющийся пятым фильмом об археологе Индиане Джонсе. Главную роль исполнит Гаррисон Форд.

"Индиана Джонс и реликвия судьбы": смотрите трейлер

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая", 13 июля – шпионский экшн с Томом Крузом в главной роли. Агент ЦРУ Итан Хант поразил новой миссией!

"Барби", 20 июля – американский романтический фильм, основанный на одноименной игрушке от Mattel. Рассказывает о Барби и Кене, а в частности о том, как кукла попадает в реальный мир и узнает себя.

"Оппенгеймер", 20 июля – биографический фильм Кристофера Нолана из Киллиан Мерфи в главной роли. Это история о Роберте Оппенгеймере, американском физике-теоретике, которого называют "отцом атомной бомбы".

"Синий жук", 18 августа – супергеройский комедийный экшн, в котором главную роль сыграл Ксоло Маридуэнья. В киновселенной DC он стал первым латиноамериканским супергероем. В центре событий фильма – выпускник колледжа Хайме Рейес, который, исполненный надежд на будущее, возвращается в родной дом.

"Оппенгеймер": смотрите трейлер