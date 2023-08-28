Кроме того, вас ждет второй сезон "Локи" с талантливым Томом Гиддлстоном, а также третий сезон "Утреннего шоу" с участием Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Обязательно отметьте эти даты в своем календаре, чтобы не пропустить самые ожидаемые проекты этой осенью!

Обратите внимание Что посмотреть на Netflix вечером: 40 украинских фильмов и сериалов, доступных на стриминге

10 самых ожидаемых сериалов осени 2023

"Колесо времени", 2 сезон

Дата премьеры: 1 сентября

В Эмондивый Луг приезжают трое пришельцев: седой минстер Том Меррилин, очарованная леди Морейн и ее сторож Лан. Морейн входит в организацию "Айз Седай" и верит, что силы тьмы на страже пяти подростков, один из которых является реинкарнацией древней могучей фигуры. Согласно пророчеству, когда она вернется в мир, сыграет немаловажную роль в спасении человечества, одновременно и угрожая ему.

"Колесо времени": смотрите трейлер

"Утреннее шоу", 3 сезон

Дата премьеры: 13 сентября

Откройте перед собой занавес тайн утреннего телевидения. В этом драматическом шоу с участием Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стива Карелла реалистически отражены современные реалии труда тех, кто способствует пробуждению Америки.

"Утреннее шоу": смотрите трейлер

"Американская история ужасов", 12 сезон

Дата премьеры: 20 сентября

Семья Гармонов переживает трудные времена. Они мечтают начать все сначала, переехав в новый дом. Однако вместо спокойного семейного гнездышка их ждет ряд страшных убийств, мистических тайн и разочарований. Эта новая резиденция вызывает на поверхность все страхи, сомнения и переживания. И есть чем переживать, поскольку дом переполнен духами тех, кто когда-то жил здесь, и далеко не все из них были невинными жертвами.

"Американская история ужасов": смотрите трейлер

"Половое воспитание", 4 сезон

Дата премьеры: 21 сентября

Третий сезон показал отношения между Отисом и Руби, Мэйвом и Айзеком, Эриком и Адамом. Также мы увидели измену, ссоры и новую страсть между Отисом и Мэйвом. Самое главное – в школе появился новый директор, принципы и правила которого – недопустимы со стороны этики: ограничение ученических прав и свобод, обесценивание и демотивация. Ученики, конечно, сделали все возможное, чтобы она уволилась. Мать Отиса, Джин, родила первенца, однако кто же является отцом – мы увидим в 4 сезоне.

"Половое воспитание": смотрите тизер

"Континенталь", 1 сезон

Дата премьеры: 22 сентября

Сериал расскажет о событиях вокруг "Континенталя" – это глобальная сеть отелей, разбросанных по всему миру, которые функционируют как нейтральные зоны для представителей криминального мира. Эти отели чаще всего посещают известные убийцы и киллеры.

"Континенталь": смотрите трейлер

"Люпен", 3 часть

Дата премьеры: 5 октября

Ассан Диоп, известный как Люпен, – гениальный вор, который благодаря своим способностям и таланту совершает сложные кражи, способно обходит любые охранные системы и полицию. В сериале смешанные элементы комедии, боевика, драмы и романтики, что делает его интересным для разных аудиторий.

"Люпен": смотрите тизер

"Локи", 2 сезон

Дата премьеры: 6 октября

По версии Тома Гиддлстона второй сезон начнется после хаотических и напряженных событий первого. Последствия действий Сильви могут быть серьезными, поскольку она спровоцировала новую мультивселенную. Второй сезон станет ключевым для Локи и Сильви, поскольку их сложные отношения могут сложиться по-разному. Интересно будет посмотреть, как Мэбиус догонит Локи в новой реальности.

"Локи": смотрите трейлер

"Падение дома Ашеров", 1 сезон

Дата премьеры: 12 октября

Драматический минисериал ужасов, созданный Майком Фланаганом на основе одноименного рассказа и других произведений Эдгара Аллана По.

Кадр из сериала "Падение дома Ашеров" / Intrepid Pictures

"Позолоченный век", 2 сезон

Дата премьеры: 29 октября

Действия происходят в 1880-х годах в Нью-Йорке. Молодая женщина по имени Мариан Брук, дочь генерала с Юга, сталкивается со сложными обстоятельствами – она потеряла семью и переезжает к своим тетушкам в Нью-Йорк. В этом городе она получает возможность познакомиться с высшим обществом и пытается найти свое место в новом окружении.

"Позолоченный век": смотрите трейлер

"Все то незримый свет", 1 сезон

Дата премьеры: 2 ноября

Сериал рассказывает о том, как во время Второй мировой войны судьба сводит слепую француженку и молодого немецкого солдата.

"Все этот незримый свет": смотрите трейлер