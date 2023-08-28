Крім того, на вас чекає другий сезон "Локі" з талановитим Томом Гіддлстоном, а також третій сезон "Ранкового шоу" за участі Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Обов'язково відмітьте ці дати у своєму календарі, щоб не пропустити найочікуваніші проєкти цієї осені!

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10 найочікуваніших серіалів осені 2023

"Колесо часу", 2 сезон

Дата прем'єри: 1 вересня

До Емондівого Лугу приїжджають троє прибульців: сивий мінстер Том Меррілін, зачарована леді Морейн і її сторож Лан. Морейн належить до організації "Айз Седай" і вірить, що сили темряви на варті п'яти підлітків, один з яких є реінкарнацією стародавньої могутньої постаті. Згідно з пророцтвом, коли вона повернеться у світ, зіграє важливу роль у порятунку людства, одночасно і загрожуючи йому.

"Колесо часу": дивіться трейлер

"Ранкове шоу", 3 сезон

Дата прем'єри: 13 вересня

Відкрийте перед собою завісу таємниць ранкового телебачення. У цьому драматичному шоу за участі Різ Візерспун, Дженніфер Еністон та Стіва Карелла реалістично відображені сучасні реалії праці тих, хто сприяє пробудженню Америки.

"Ранкове шоу": дивіться трейлер

"Американська історія жахів", 12 сезон

Дата прем'єри: 20 вересня

Сім'я Гармонів переживає тяжкі часи. Вони мріють почати все спочатку, переїхавши до нового будинку. Однак замість спокійного сімейного гніздечка, на них чекає низка страшних вбивств, містичних таємниць та розчарувань. Ця нова резиденція викликає на поверхню всі їхні страхи, сумніви та переживання. І є чим хвилюватися, оскільки будинок переповнений духами тих, хто колись жив тут, і далеко не всі з них були невинними жертвами.

"Американська історія жахів": дивіться трейлер

"Статеве виховання", 4 сезон

Дата прем'єри: 21 вересня

Третій сезон показав стосунки між Отісом та Рубі, Мейв та Айзеком, Еріком та Адамом. Також ми побачили зраду, сварки й нову пристрасть між Отісом та Мейв. Найголовніше – у школі з'явилася нова директорка, принципи й правила якої – недопустимі з боку етики: обмеження учнівських прав і свободи, знецінення та демотивація. Учні, звісно, зробили все можливе, щоб вона звільнилася. Мати Отіса, Джин, народила первістка, однак, хто таки є батьком – ми побачимо у 4 сезоні.

"Статеве виховання": дивіться тизер

"Континенталь", 1 сезон

Дата прем'єри: 22 вересня

Серіал розповість про події довкола "Континенталю" – це глобальної мережі готелів, розкиданих по всьому світу, які функціонують як нейтральні зони для представників кримінального світу. Ці готелі найчастіше відвідують відомі вбивці та кілери.

"Континенталь": дивіться трейлер

"Люпен", 3 частина

Дата прем'єри: 5 жовтня

Ассан Діоп, відомий як Люпен, – геніальний злодій, який завдяки своїм здібностям і таланту, виконує складні крадіжки, здібно обходить будь-які охоронні системи та поліцію. У серіалі змішані елементи комедії, бойовика, драми та романтики, що робить його цікавим для різних аудиторій.

"Люпен": дивіться тизер

"Локі", 2 сезон

Дата прем'єри: 6 жовтня

За версією Тома Гіддлстона, другий сезон розпочнеться після хаотичних і напружених подій першого. Наслідки дій Сільві можуть бути серйозними, оскільки вона спровокувала новий мультивсесвіт. Другий сезон стане ключовим для Локі та Сільві, оскільки їх складні стосунки можуть скластися по-різному. Цікаво буде подивитися, як Мебіус наздожене Локі у новій реальності.

"Локі": дивіться трейлер

"Падіння дому Ашерів", 1 сезон

Дата прем'єри: 12 жовтня

Драматичний мінісеріал жахів, який створив Майк Фланаган на основі однойменного оповідання та інших творів Едгара Аллана По.

Кадр зі серіалу "Падіння дому Ашерів" / Intrepid Pictures

"Позолочене століття", 2 сезон

Дата прем'єри: 29 жовтня

Дії відбуваються у 1880-х роках в Нью-Йорку. Молода жінка на ім'я Маріан Брук, донька генерала з Півдня, стикається зі складними обставинами – вона втратила родину і переїжджає до своїх тітоньок у Нью-Йорк. У цьому місті вона отримує можливість познайомитися з вищим суспільством та намагається знайти своє місце у цьому новому оточенні.

"Позолочене століття": дивіться трейлер

"Все те незриме світло", 1 сезон

Дата прем'єри: 2 листопада

Серіал розповідає про те, як під час Другої світової війни доля зводить незрячу француженку й молодого німецького солдата.

"Все те незриме світло": дивіться трейлер