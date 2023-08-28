Активність дистриб'юторів та готовність американського сервісу співпрацювати з українцями свідчить про те, що кількість українських проєктів на Netflix буде зростати. Зараз їх понад 40, які можна переглянути переважно на території України.

Це цікаво 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які найчастіше дивляться в Україні

Українські фільми на Netflix

"Памфір", 2022 рік, "Клондайк", 2022 рік, "Люксембург, Люксембург", 2023 рік, "Пульс", 2021 рік, "Свінгери", 2018 рік, "Снайпер. Білий ворон", 2021 рік, "Свінгери-2", 2019 рік, "Я працюю на цвинтарі", 2021 рік, "Зустріч однокласників", 2019 рік, "Зима у вогні", 2015 рік, "Дике поле", 2018 рік, "Слуга народу-2", 2016 рік, "Бурштинові копи", 2021 рік, "Носоріг", 2021 рік, "Поводир", 2014 рік, "Сторожова застава", 2017 рік, "Захар Беркут", 2019 рік, "Мої думки тихі", 2019 рік, "Віддана", 2019 рік, "Зірки за обміном", 2021 рік, "Скажене весілля", 2018 рік, "Фокстер і Макс", 2019 рік, "Скажене весілля-2", 2019 рік, "Скажене весілля-3", 2021 рік, "Максим Оса: золото Песиголовця", 2022 рік, "Сусідка", 2022 рік, "Нереальний КОПець", 2021 рік, "Клондайк", 2022 рік, "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке", 2019 рік, "Чорний ворон", 2019 рік, "Борщ. Секретний інгредієнт", 2020 рік, "11 дітей з Моршина", 2019 рік.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

Українські серіали на Netflix

"Мама", 2022 рік, "Новенька", 2019 рік, "Спіймати Кайдаша", 2020 рік, "І будуть люди", 2020 рік, "Слуга народу", 2015 – 2019 роки, "Скажені сусіди", 2022 рік, "Секс, Інста і ЗНО", 2021 рік, "Ромео і Джульєтта з Черкас", 2021 рік, "Козаки. Абсолютно брехлива історія", 2020 рік, "Я – Надія", 2023 рік.

"І будуть люди": дивіться трейлер