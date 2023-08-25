Також у списку можна побачити документальний серіал "Депп проти Герд", романтичну комедію "Щастя для початківців" та мультфільм "Король мавп". Гарного перегляду!
До слова Шпигунський бойовик "Місія Стоун" з Ґаль Ґадот вже доступний на Netflix: рецензія на фільм
Найпопулярніші фільми та серіали Netflix
За період з 14 по 20 серпня 2023 року українці найчастіше переглядали шпигунський бойовик "Місія Стоун" з Ґал Ґадот у головній ролі. За сюжетом, агентка загадкової миротворчої організації повинна якнайшвидше зупинити хакерку, яка намагається викрасти її найціннішу й найнебезпечнішу зброю.
"Місія Стоун": дивіться трейлер
Першу позицію серед серіалів зайняв драматичний серіал про причини й наслідки опіоїдної епідемії в США "Таблетка від болю". У ньому розповідається про винуватців, жертв і людину, яка самотужки намагається докопатися до правди.
"Таблетка від болю": дивіться трейлер
Друге місце у рейтинговому списку розділили фільм "Чого хочуть чоловіки" та "Депп проти Герд". У комедії з Тараджі Генсон йдеться про спортивну агентку, яка використовує свою здатність чути думки протилежної статі, щоб досягти успіху в компанії, де всім керують чоловіки.
"Чого хочуть чоловіки": дивіться трейлер
У серіалі "Депп проти Герд" зображений судовий процес у справі їхнього розлучення між акторами Джонні Деппом та Ембер Герд.
"Депп проти Герд": дивіться трейлер
Більше найпопулярніших проєктів Netflix:
- "Рай",
- "Король Мавп",
- "Як позбутися хлопця за 10 днів",
- "Щастя для початківців",
- "Щенячий патруль: Могутній фільм",
- "Родичі поза законом",
- "Червоне повідомлення",
- 3 сезон "Відьмака",
- "Мехакадети",
- "Люпен",
- "Нічний агент".