Все звезды Голливуда в одном кадре: 6 фильмов с потрясающим актерским составом

Собрать в одном фильме хотя бы двух или трех лауреатов "Оскара" – это уже огромный успех для любого режиссера. Впрочем, иногда киностудиям удается совершить невозможное.

В частности, собрать на одной съемочной площадке большое количество первоклассных актеров, за игрой которых наблюдаешь с открытым ртом. 24 Канал подготовил подборку зрелищных фильмов, где список известных имен в титрах впечатляет не меньше, чем сами сюжеты.

"Достать ножи" (2019)

Звездный состав: Дэниел Крейг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер, Майкл Шеннон, Лакит Стэнфилд.

В роскошном поместье при загадочных обстоятельствах умирает состоятельный и известный автор детективов Харлан Тромби. Мужчина оставил после себя огромное состояние, на которое теперь претендуют его алчные родственники. У каждого из членов этой эксцентричной семьи был свой мотив для убийства, но все они убедительно притворяются сожалеющими и невиновными. Расследованием запутанного дела занимается харизматичный детектив Бенуа Блан, которому предстоит распутать паутину семейной лжи, манипуляций и тайн.

"Достать ножи": смотрите трейлер фильма онлайн

"Оппенгеймер" (2023)

Звездный состав: Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Флоренс Пью, Рами Малек, Кеннет Брана, Кейси Аффлек, Гэри Олдман.

Сюжет разворачивается вокруг выдающегося физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. Во время Второй мировой войны он возглавляет секретный Манхэттенский проект по разработке первого в мире атомного оружия. После триумфального испытания создателя смертоносного оружия охватывает глубокий ужас от осознания последствий собственного открытия.

"Оппенгеймер": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дюна" и "Дюна: Часть вторая" (2021 и 2024)

Звездный состав: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Остин Батлер, Флоренс Пью, Кристофер Уокен.

В центре событий – юный Пол Атрейдес, наследник могущественного дворянского рода. Он отправляется на самую опасную планету во вселенной – пустынный Арракис, где добывают самый ценный ресурс в галактике. Из-за этого дом Атрейдесов становится жертвой жестокого предательства и коварного нападения врагов. Потеряв отца и родной дом, Пол вынужден скрываться среди коренного населения пустыни, где постепенно превращается в легендарного лидера.

"Дюна": смотрите трейлер фильма онлайн

"Отель "Гранд Будапешт"" (2014)

Звездный состав: Рэйф Файнс, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Джефф Голдблюм, Джуд Лоу, Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Сирша Ронан, Оуэн Уилсон.

Увлекательная и визуально безупречная история рассказывает о приключениях легендарного консьержа роскошного европейского отеля месье Густава и его верного юного помощника, портье Зеро Мустафы. Когда одна из богатых и пожилых гостей отеля внезапно умирает, выясняется, что она завещала Густаву бесценную картину эпохи Возрождения. Богатые и разъяренные наследники обвиняют консьержа в убийстве, вынуждая его скрываться от полиции.

"Отель "Гранд Будапешт"": смотрите трейлер фильма онлайн

"Не смотрите наверх" (2021)

Звездный состав: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе, Джона Гилл, Ариана Гранде, Тайлер Перри, Марк Райленс.

Двое скромных ученых-астрономов делают потрясающее открытие. Оказывается, к Земле стремительно приближается гигантская комета, которая через шесть месяцев полностью уничтожит все живое. Стремясь спасти планету, они отправляются в грандиозный медиатур, но сталкиваются с абсурдной реальностью современного мира. Президент США озабочена лишь собственными рейтингами, телеведущие превращают апокалипсис в веселое шоу, а общество делится на тех, кто видит угрозу, и тех, кто ее отрицает.

"Не смотрите наверх": смотрите трейлер фильма онлайн

Кстати, на днях стало известно имя самого кассового актера 2026 года.