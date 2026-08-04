По данным entertainmenttonight, самым кассовым актером 2026 года на данный момент является Бенни Сефди. И произошло это не благодаря одному громкому блокбастеру, а благодаря тщательно продуманной комбинации двух фильмов: " "Супер Марио: Галактика в кино", который уже собрал более 1,01 миллиарда долларов в мировом прокате, и "Одиссея", кассовые сборы которой приблизились к 728 миллионам. Неплохая статистика для актера, чье имя на афише редко выделяют крупным шрифтом.



Бенни Сефди / Фото Getty Images



В первом фильме Сефди озвучил Боузера-младшего – персонажа, который вряд ли претендует на эмоциональную глубину, зато явно умеет приносить деньги. А в экранизации "Одиссеи" Кристофера Нолана он появился уже в вполне серьезной роли царя Агамемнона. Комбинация мультяшного злодея и античного правителя оказалась на удивление кассовой.

Впрочем, праздновать окончательную победу пока рано. До конца года расклад еще может перевернуться с ног на голову – и главная угроза лидерству Сефди придет как раз от его же коллег по "Одиссее".

У Тома Холланда и Зендеи впереди ждет премьера "Человека-паука: Совершенно новый день", а Зендея дополнительно появится в "Дюне: Часть третья" – то есть получит сразу две попытки догнать конкурента. Энн Хэтэуэй тоже не планирует оставаться в стороне: у нее в запасе премьеры "Конец Оук-стрит" и "Верити".

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Кстати, "Человек-паук: Совершенно новый день" уже успел доказать, что является одним из главных кинопроектов года.