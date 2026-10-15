24 Канал собрал для вас лучшие эпические фильмы, способные поразить воображение. Эти фильмы стоит смотреть исключительно в кинотеатре, чтобы ощутить магию масштабных спецэффектов и невероятной операторской работы.

"Фуриоза: Хроники Безумного Макса" (2024)

Рейтинг IMDb – 7,4

Юная Фуриоза попадает в плен к банде байкеров и пытается выжить в жестокой постапокалиптической пустыне. Она ищет любую возможность вернуться в родной зеленый край и жестоко мстит своим врагам. Ради своей цели девушка становится воительницей, участвует в смертельных гонках на боевых машинах и безжалостно уничтожает каждого противника.

"Фуриоза: Хроники Безумного Макса": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную постановку трюков и грандиозный масштаб пустынного мира. В то же время киноэксперты критикуют фильм за несколько затянутый хронометраж и слабую эмоциональную связь между второстепенными персонажами.

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"Смерчи" (2024)

Рейтинг IMDb – 6,5

Бывшая охотница за торнадо возвращается на тропу смерчей, чтобы опробовать новую систему слежения за стихией. Она встречает самоуверенного видеоблогера и начинает соревноваться с ним в погоне за самыми опасными штормами. Однако неожиданно для всех погодные условия резко ухудшаются и образуют сразу несколько разрушительных вихрей. Теперь соперники должны объединить свои усилия, чтобы спасти людей от катастрофы.

"Смерчи": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают потрясающие визуальные эффекты и жуткий реализм стихийных бедствий. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за предсказуемую романтическую линию и затянутые диалоги между главными героями.

"Годзилла и Конг: Новая империя" (2024)

Рейтинг IMDb – 6,0

Гигантская обезьяна Конг продолжает устраивать свою жизнь в загадочном подземном мире и внезапно сталкивается с опасным врагом. Жестокий тиран Король Шрам стремится вырваться на поверхность планеты для тотального уничтожения человечества. Конг не в силах в одиночку остановить армию злодея и обращается за помощью к своему давнему сопернику Годзилле. Легендарные монстры объединяют невероятные силы ради спасения мира и вступают в самую масштабную эпическую битву.

"Годзилла и Конг: Новая империя": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятный масштаб сражений между монстрами и яркий дизайн подземного мира. В то же время киноэксперты критикуют картину за совершенно слабую человеческую сюжетную линию и отсутствие логики в действиях ученых.

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