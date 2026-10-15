24 Канал зібрав для вас найкращі епічні фільми, здатні вразити уяву. Ці кінокартини варто дивитися виключно в кінотеатрі, щоб відчути магію масштабних спецефектів і неймовірної операторської роботи.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага" (2024)

Рейтинг IMDb – 7,4

Юна Фуріоза потрапляє в полон до банди байкерів і намагається вижити в жорстокій постапокаліптичній пустелі. Вона шукає будь-яку можливість повернутися до рідного зеленого краю і жорстоко мстить своїм ворогам. Заради своєї мети дівчина стає незламною воїтелькою, бере участь у смертельних перегонах на бойових машинах і нещадно знищує кожного супротивника.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну постановку трюків та грандіозний масштаб пустельного світу. Водночас кіноексперти критикують фільм за дещо затягнутий хронометраж і слабкий емоційний зв'язок між другорядними персонажами.

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"Смерчі" (2024)

Рейтинг IMDb – 6,5

Колишня мисливиця за торнадо повертається на алею смерчів заради випробування нової системи стеження за стихією. Вона зустрічає самовпевненого відеоблогера і починає змагатися з ним у гонитві за найнебезпечнішими штормами. Однак несподівано для всіх погодні умови різко погіршуються і формують одразу кілька руйнівних вихорів. Тепер суперники мусять об'єднати власні зусилля заради порятунку людей від катастрофи.

"Смерчі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають приголомшливі візуальні ефекти та моторошну реалістичність стихійних лих. Втім, кіноексперти критикують стрічку за передбачувану романтичну лінію та тривалі діалоги між головними героями.

"Ґодзілла та Конг: Нова імперія" (2024)

Рейтинг IMDb – 6,0

Гігантська мавпа Конг продовжує облаштовувати своє життя у загадковому підземному світі та раптово натрапляє на небезпечного ворога. Жорстокий тиран Король Шрам прагне вирватися на поверхню планети для тотального знищення людства. Конг не здатен самостійно зупинити армію лиходія і звертається по допомогу до свого давнього суперника Ґодзілли. Легендарні монстри об'єднують неймовірні сили заради порятунку світу та вступають у наймасштабнішу епічну битву.

"Ґодзілла та Конг: Нова імперія": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірний масштаб битв між монстрами та яскравий дизайн підземного світу. Водночас кіноексперти критикують картину за абсолютно слабку людську сюжетну лінію та відсутність логіки у діях науковців.

А якщо вам подобаються фільми жахів про зомбі, то маємо для вас особливу добірку стрічок на вечір.