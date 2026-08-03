24 Канал зібрав культові стрічки, які дозволять вам залишитися в цій неймовірній атмосфері Стародавнього світу ще на кілька вечорів.

"300 спартанців" (2006)

У 480 році до нашої ери величезна перська армія вирушає війною на Грецію, щоб повністю її підкорити. На шляху багатотисячної навали стає безстрашний цар Леонід разом із трьома сотнями спартанських воїнів. Усвідомлюючи, що йдуть на вірну смерть, вони розпочинають бій у вузькій Фермопільській ущелині. Їхня мета – протриматися якомога довше й дати іншим грецьким містам час об'єднатися для вирішального удару.

"300 спартанців": дивіться трейлер фільму онлайн

"Гладіатор" (2000) і "Гладіатор 2" (2024)

Видатний римський генерал Максимус був улюбленцем імператора, але в один день втрачає все через підлого спадкоємця престолу Коммода. Зрадженого генерала позбавляють імені, вбивають його сім'ю та продають у рабство. Тепер єдине, що тримає Максимуса на цьому світі – це бажання вижити на арені Колізею й дістатися до людини, яка зламала йому життя.

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"Битва титанів" (2010)

Персей – син головного бога Зевса, який виріс серед звичайних людей і навіть не здогадувався про своє походження. Все змінюється, коли через підступи бога підземного царства Аїда гине його названа сім'я, а сам Олімп погрожує повністю знищити місто Аргос. Щоб помститися та врятувати людей від гніву богів, Персей вирушає у небезпечний похід крізь найтемніші куточки світу, де йому доведеться зіткнутися з найстрашнішими міфічними чудовиськами.

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"Олександр" (2004)

Історична драма Олівера Стоуна висвітлює життя одного з найвеличніших полководців усіх часів – Олександра Македонського. Посівши престол у 20 років, він лише за десятиліття підкорив майже весь відомий тоді світ, дійшовши від Греції аж до кордонів Індії. Цікаво, що сюжет фільму зосереджений також на психологічних травмах, самотності та внутрішніх конфліктах царя.

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Днями наша редакція порівняла дві головні кіноадаптації давньогрецьких легенд – фільми "Троя" (2004) та "Одіссея" (2026).