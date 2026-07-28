Автори українського ютуб-каналу "КіноПил" у своєму детальному огляді порівняли стрічки "Троя" Вольфганга Петерсена та "Одіссея" Крістофера Нолана. У чому принципова різниця між цими фільмами та що краще подивитися під ваш настрій – читайте в матеріалі 24 Каналу.

"Троя" (2004)

Рейтинг IMDb – 7,3

Фільм Вольфганга Петерсена – класичний голлівудський блокбастер, створений для того, щоб глядач міг повністю розслабитися та отримати задоволення від видовищного кіно. Сценарист Девід Беніофф свідомо прибрав з сюжету всіх давньогрецьких богів і містику, перетворивши міфічну історію на чітку й зрозумілу війну за землі та кохання.

Головною прикрасою стрічки став Ахілл у виконанні Бреда Пітта – ідеалізований, молодий та сильний воїн, який практично не відчуває втоми й прагне лише вічної слави у віках. Жіночі персонажі тут виступають скоріше витонченим тлом, через яке розгорається чоловічий конфлікт.

Завдяки динамічному сюжету, видовищним боям на мечах та зрозумілій мотивації героїв "Троя" чудово підходить для невимушеного вечірнього перегляду з попкорном.

"Троя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Одіссея" (2026)

Рейтинг IMDb – 8,5

Стрічка Крістофера Нолана пропонує зовсім інший підхід і занурює глядача у глибоку, похмуру та психологічно напружену драму про ціну будь-якої перемоги. Замість пафосного супергероя, Метт Деймон втілив образ Одіссея як виснаженого, сивого чоловіка із ПТСР, чий шлях додому перетворюється на важку спробу повернутися до нормального життя після десяти років нищівної війни.

Для довідки! ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) – стан, що виникає після пережитої психотравми. Через те що мозок не може опрацювати важкий досвід, людина знову і знову повертається до нього у спогадах, перебуває в постійній напрузі та уникає будь-яких нагадувань про подію.

Нолан принципово відмовився від комп'ютерної графіки в ключових сценах фільму і знімав усе на масивні камери IMAX 70 мм у найскладніших умовах. Так, акторів прив'язували тросами на палубі під час справжніх штормів у морі, а для сцен у печері Циклопа використовували сотні живих овець.

На відміну від "Трої" у Нолана жіночі постаті – самостійні та сильні. Зокрема, Пенелопа у виконанні Енн Гетевей утримує владу на острові й дипломатично стримує місцеву еліту.

Таке складне й атмосферне кіно змушує замислитися над багатьма речами та вражає ще довго після перегляду.

"Троя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Троя" чи "Одіссея" – що обрати

Для шанувальників зрозумілої казки про сміливих і красивих героїв та драйвового екшену ідеально підійде "Троя".

Втім, якщо ж ви налаштовані зануритися в атмосферне, тригодинне кіно з нелінійним сюжетом та неймовірною зйомкою на IMAX, обирайте "Одіссею".

Огляд фільмів "Троя" та "Одіссея": дивіться відео онлайн

Днями стало відомо, що новий фільм Крістофера Нолана розриває світовий прокат.