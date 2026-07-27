Про це повідомляє сервіс Comscore. Водночас касові збори кінокартини впали лише на 30% порівняно з першими вихідними.

Рекордні касові збори “Одіссеї” Нолана

Для режисера цей результат став найкращим другим вікендом у кар'єрі, перевершивши показник "Темного лицаря" 2008 року із його 75,2 мільйона доларів. Велику частку цієї суми традиційно забезпечили преміальні формати.

Лише за вихідні екрани IMAX принесли творцям 48 мільйонів доларів, а рідкісні кінотеатри з 70-міліметровою плівкою IMAX – 5,2 мільйона доларів. Що цікаво, квитки на ці сеанси глядачі викупили аж до вересня.

"Одіссея": дивіться трейлер фільму онлайн

Екранне втілення давнього міфу зібрало зірковий акторський склад. Головні ролі в "Одіссеї" виконують Метт Деймон, Енн Гетевей, Том Голланд та Зендея. Попри жорсткий віковий рейтинг R, стрічка показує один із найпотужніших результатів у категорії дорослого кіно.

Слідом за лідером у касовому рейтингу розмістилися інші гучні релізи. Так, друге місце посіла анімаційна стрічка "Моана" з результатом 10,5 мільйона доларів. Одразу за нею розмістився мультфільм "Історія іграшок 5", який заробив 10 мільйонів доларів та офіційно подолав межу в мільярд доларів сукупних світових зборів.

Наступну позицію зайняв проєкт "Посіпаки та монстряки" з 9,7 мільйона доларів, а п'ятірку лідерів закрила кіноверсія бродвейського мюзиклу "Гадестаун", яка зібрала 9,6 мільйона доларів.

До речі, нещодавно ми писали про скандал пов'язаний з новим фільмом Нолана.