Авторы украинского ютуб-канала "КиноПыль" в своем детальном обзоре сравнили ленты "Троя" Вольфганга Петерсена и "Одиссея" Кристофера Нолана. В чем принципиальная разница между этими фильмами и что лучше посмотреть под ваше настроение – читайте в материале 24 канала.

"Троя" (2004)

Рейтинг IMDb – 7,3

Фильм Вольфганга Петерсена – классический голливудский блокбастер, предназначенный для того, чтобы зритель мог полностью расслабиться и получить удовольствие от зрелищного кино. Сценарист Дэвид Бениофф сознательно убрал из сюжета всех древнегреческих богов и мистику, превратив мифическую историю в четкую и понятную войну за земли и любовь.

Главным украшением ленты стал Ахилл в исполнении Брэда Питта – идеализированный, молодой и сильный воин, практически не чувствующий усталости и стремящийся только к вечной славе в веках. Женские персонажи здесь выступают скорее утонченным фоном, из-за которого разгорается мужской конфликт.

Благодаря динамичному сюжету, зрелищным боям на мечах и понятной мотивации героев "Троя" отлично подходит для непринужденного вечернего просмотра с попкорном.

"Троя": смотрите трейлер фильма онлайн

"Одиссея" (2026)

Рейтинг IMDb – 8,5

Лента Кристофера Нолана предлагает совсем другой подход и погружает зрителя в глубокую, мрачную и психологически напряженную драму о цене любой победы. Вместо пафосного супергероя, Мэтт Дэймон воплотил образ Одиссея как истощенного, седого мужчины из ПТСР, чей путь домой превращается в трудную попытку вернуться к нормальной жизни после десяти лет сокрушительной войны.

Для справки! ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – состояние, возникающее после пережитой психотравмы. Из-за того, что мозг не может проработать тяжелый опыт, человек снова и снова возвращается к нему в воспоминаниях, находится в постоянном напряжении и избегает каких-либо напоминаний о событии.

Нолан принципиально отказался от компьютерной графики в ключевых сценах фильма и снимал все на массивных камерах IMAX 70 мм в самых сложных условиях. Так, актеров привязывали тросами на палубе во время настоящих штормов в море, а для сцен в пещере Циклопа использовали сотни живых овец.

В отличие от "Трои" у Нолана женские персонажи – самостоятельные и сильные. В частности, Пенелопа в исполнении Энн Гетевей удерживает власть на острове и дипломатично сдерживает местную элиту.

Такое сложное и атмосферное кино заставляет задуматься о многих вещах и поражает еще долго после просмотра.

"Троя": смотрите трейлер фильма онлайн

"Троя" или "Одиссея" – что выбрать

Для поклонников понятной сказки о смелых и красивых героях и драйвовом экшене идеально подойдет "Троя".

Впрочем, если вы настроены погрузиться в атмосферное, трехчасовое кино с нелинейным сюжетом и невероятной съемкой на IMAX, выбирайте "Одиссею".

Обзор фильмов "Троя" и "Одиссея": смотрите видео онлайн

На днях стало известно, что новый фильм Кристофера Нолана разрывает мировой прокат.