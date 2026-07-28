Авторы украинского ютуб-канала "КиноПыль" в своем детальном обзоре сравнили ленты "Троя" Вольфганга Петерсена и "Одиссея" Кристофера Нолана. В чем принципиальная разница между этими фильмами и что лучше посмотреть под ваше настроение – читайте в материале 24 канала.
"Троя" (2004)
- Рейтинг IMDb – 7,3
Фильм Вольфганга Петерсена – классический голливудский блокбастер, предназначенный для того, чтобы зритель мог полностью расслабиться и получить удовольствие от зрелищного кино. Сценарист Дэвид Бениофф сознательно убрал из сюжета всех древнегреческих богов и мистику, превратив мифическую историю в четкую и понятную войну за земли и любовь.
Главным украшением ленты стал Ахилл в исполнении Брэда Питта – идеализированный, молодой и сильный воин, практически не чувствующий усталости и стремящийся только к вечной славе в веках. Женские персонажи здесь выступают скорее утонченным фоном, из-за которого разгорается мужской конфликт.
Благодаря динамичному сюжету, зрелищным боям на мечах и понятной мотивации героев "Троя" отлично подходит для непринужденного вечернего просмотра с попкорном.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
"Троя": смотрите трейлер фильма онлайн
"Одиссея" (2026)
- Рейтинг IMDb – 8,5
Лента Кристофера Нолана предлагает совсем другой подход и погружает зрителя в глубокую, мрачную и психологически напряженную драму о цене любой победы. Вместо пафосного супергероя, Мэтт Дэймон воплотил образ Одиссея как истощенного, седого мужчины из ПТСР, чей путь домой превращается в трудную попытку вернуться к нормальной жизни после десяти лет сокрушительной войны.
Для справки! ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – состояние, возникающее после пережитой психотравмы. Из-за того, что мозг не может проработать тяжелый опыт, человек снова и снова возвращается к нему в воспоминаниях, находится в постоянном напряжении и избегает каких-либо напоминаний о событии.
Нолан принципиально отказался от компьютерной графики в ключевых сценах фильма и снимал все на массивных камерах IMAX 70 мм в самых сложных условиях. Так, актеров привязывали тросами на палубе во время настоящих штормов в море, а для сцен в пещере Циклопа использовали сотни живых овец.
В отличие от "Трои" у Нолана женские персонажи – самостоятельные и сильные. В частности, Пенелопа в исполнении Энн Гетевей удерживает власть на острове и дипломатично сдерживает местную элиту.
Такое сложное и атмосферное кино заставляет задуматься о многих вещах и поражает еще долго после просмотра.
"Троя": смотрите трейлер фильма онлайн
"Троя" или "Одиссея" – что выбрать
Для поклонников понятной сказки о смелых и красивых героях и драйвовом экшене идеально подойдет "Троя".
Впрочем, если вы настроены погрузиться в атмосферное, трехчасовое кино с нелинейным сюжетом и невероятной съемкой на IMAX, выбирайте "Одиссею".
Обзор фильмов "Троя" и "Одиссея": смотрите видео онлайн
На днях стало известно, что новый фильм Кристофера Нолана разрывает мировой прокат.