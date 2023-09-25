Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте знаменитости, уже более 20 лет живут в счастливом браке, наслаждаются каждым днем и продолжают радовать поклонников новыми киноработами.

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В творчестве Майкла и Кэтрин есть немало успешных лент и многочисленных наград, среди которых самые желанные – оба владеют статуэтками Оскара. Специально ко дню рождения актеров 24 Канал подготовил подборку новейших фильмов и сериалов с ними, которые должен увидеть каждый.

Фильмы Marvel с Майклом Дугласом

"Человек-муравей и Оса"

Год: 2018

Жанр: супергеройский, экшн, фантастика

Роль Дугласа: доктор Генк Пим

Команда Мстителей состоит только из самых одаренных супергероев. Скотт Лэнг, которого называют Человеком-муравьем, стремится присоединиться к ним и начать подвиги, однако больше времени хочет проводить с дочерью, живущей в Сан-Франциско.

А доктор Пим, когда-то придумавший костюм, увеличивающий и уменьшающий габариты своего владельца, призывает Человека-муравья как можно быстрее присоединиться к команде. Лэнг не может отказать и вместе с напарницей Осой отправляется в опасную дорогу.

"Человек-муравей и Оса": смотрите онлайн трейлер фильма