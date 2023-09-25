Попри 25-річну різницю у віці знаменитості вже понад 20 років живуть у щасливому шлюбі, насолоджуються кожним днем та продовжують тішити шанувальників новими кінороботами.
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У творчому доробку Майкла та Кетрін є чимало успішних стрічок та численних нагород, серед яких найбажаніші – обоє володіють статуетками Оскара. Спеціально до дня народження акторів 24 Канал підготував добірку найновіших фільмів і серіалів з ними, які точно має побачити кожен.
Фільми Marvel з Майклом Дугласом
"Людина-мураха та Оса"
Команда Месників складається лише з найобдарованіших супергероїв. Скотт Ленг, якого називають Людиною-мурахою, прагне приєднатися до них та розпочати подвиги, однак якнайбільше часу хоче проводити з донькою, яка живе у Сан-Франциско.
А доктор Пім, який колись придумав костюм, що збільшує та зменшує габарити свого власника, закликає Людину-мураху якнайшвидше приєднатися до команди. Ленг не може відмовити й разом з напарницею Осою вирушає в небезпечну дорогу.
"Людина-мураха та Оса": дивіться онлайн трейлер фільму
Танос силою Каменів Вічності знищив половину живих істот і тепер "Месники" намагаються знайти своє місце у світі. Вони змирилися з втратою найдорожчих людей, однак повернення Скотта Ленга повертає надію змінити минуле. З його допомогою можна знову зібрати Камені, які допоможуть повернути загиблих і перемогти Таноса.
"Месники: Завершення": дивіться онлайн трейлер фільму
"Людина-мураха та Оса: Квантоманія"
Через експерименти доньки Скотт Ленг разом з усією родиною випадково потрапляє у квантовий вимір. Там вони дізнаються, чим раніше займалася Джанет ван Дайн та стикаються з новою загрозою для мультивсесвіту.
"Людина-мураха та Оса: Квантоманія": дивіться онлайн трейлер фільму
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Серіали з Кетрін Зетою-Джонс
"Ворожнеча"
У центрі сюжету – найгучніші протистояння зірок в історії, що відбуваються в 1960-ті роки в Голлівуді. У першому сезоні показують гучний конфлікт, що виник у 1962 році на зйомках фільму "А що сталося з Бебі Джейн?". Ворожнечу між акторами бачить репортерка світської хроніки, яка готова розповісти світу останні новини.
"Ворожнеча": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Королева Америки"
Головною героїнею серіалу є приваблива та впевнена у собі жінка – Вікі Елліс. Вона працює шоу-консультантом та спеціалізується на підготовці дівчат до різних конкурсів. Жінка є справжнім професіоналом своєї справи й заради досягнення мети готова піти на все, не виключаючи хитрощі. Одного разу перед Вікі постає справді складне завдання – перетворити страшненьку та простакувату дівчину на справжню королеву, яка з легкістю переможе у конкурсі краси. Елліс розуміє, що це зробити дуже важко і вона може зіткнутися з першим провалом у своїй кар'єрі, однак відступати не збирається. Дівчина використовує всі свої вміння, щоб вкотре досягнути успіху та зробити з клієнтки королеву Америки.
"Королева Америки": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Венздей"
Цей серіал став одним з найуспішніших в історії Netflix. Події розгортаються навколо юної Венздей Аддамс, яка хоче розгадати таємницю монстра, що вчиняє вбивства у її новій школі – Академії "Невермор". У цій школі колись навчалися батьки Венздей – Ґомес та Мортиша. Дівчина не терпить образ, маніпуляцій та знущань з себе. Однак, зустрівшись з однолітками, які володіють надприродними силами, трапляється чимало моторошних моментів.
"Венздей": дивіться онлайн трейлер серіалу