Попри 25-річну різницю у віці знаменитості вже понад 20 років живуть у щасливому шлюбі, насолоджуються кожним днем та продовжують тішити шанувальників новими кінороботами.

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У творчому доробку Майкла та Кетрін є чимало успішних стрічок та численних нагород, серед яких найбажаніші – обоє володіють статуетками Оскара. Спеціально до дня народження акторів 24 Канал підготував добірку найновіших фільмів і серіалів з ними, які точно має побачити кожен.

Фільми Marvel з Майклом Дугласом

"Людина-мураха та Оса"

Рік: 2018

Жанр: супергеройський, екшн, фантастика

Роль Дугласа: доктор Генк Пім

Команда Месників складається лише з найобдарованіших супергероїв. Скотт Ленг, якого називають Людиною-мурахою, прагне приєднатися до них та розпочати подвиги, однак якнайбільше часу хоче проводити з донькою, яка живе у Сан-Франциско.

А доктор Пім, який колись придумав костюм, що збільшує та зменшує габарити свого власника, закликає Людину-мураху якнайшвидше приєднатися до команди. Ленг не може відмовити й разом з напарницею Осою вирушає в небезпечну дорогу.

"Людина-мураха та Оса": дивіться онлайн трейлер фільму