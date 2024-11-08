Стриминговой платформе Netflix есть что предложить своим зрителям. 24 канал сообщает о лучших мультфильмах, которые уже можно посмотреть на сервисе.

Не пропустите 5 лучших семейных мультфильмов, которые дают важные жизненные уроки

"Монстры на каникулах" (2012)

Граф Дракула руководит элитным отелем, который скрыт от людей. В этом месте могут отдыхать только монстры. Однажды Мейвис, дочь Дракулы, отмечает совершеннолетие, поэтому ее отец устраивает большое празднование в отеле. Все монстры развлекаются и наслаждаются моментом, пока в зале не оказывается человек – турист Джонатан. Он случайно попадает на праздник и через некоторое время знакомится с именинницей Мейвис. Между героями возникают романтические чувства, что совсем не одобряет граф. Как будут развиваться отношения дочери Дракулы и обычного человека?

"Монстры на каникулах": смотрите трейлер онлайн

"Бэби Босс" (2017)

Недавно у 7-летнего Тима появился младший брат. Парень постоянно ревнует родителей к малышу. Тиму кажется, что он стал ненужным своим родным, из-за чего обижается на них. В то же время малыш постоянно носит деловой костюм и обсуждает по телефону важные дела, но почему-то это замечает только Тим. Как-то 7-летнему парню удалось подслушать разговор младшего брата и узнать, что тот – сотрудник целой корпорации, которая пытается спасти взрослых от страшной угрозы.

"Бэби Босс": смотрите трейлер онлайн

"Миньоны" (2015)

В центре сюжета – история прихвостней, которые всегда служат только злодеям. Они помогали Тиранозавру Рексу, Дракуле, Наполеону и другим отрицательным героям. Однако именно приспешники странным образом способствовали гибели своих лидеров. После смерти последнего хозяина они решают поселиться в пещере, где через некоторое время начинают терять смысл своей жизни. Ведь нет больше злодеев, кому можно было бы помогать. Однажды миньоны отправляются на поиски злодея, который мог бы стать их новым хозяином.

"Миньоны": смотрите трейлер онлайн

Эти мультфильмы точно не оставят равнодушными, поэтому стоят вашего внимания. Смело выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром.