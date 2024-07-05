Что смотреть на Netflix в июле: 5 самых ожидаемых фильмов этого месяца

Июль обещает быть увлекательным месяцем для киноманов, ведь Netflix подготовил ряд новых релизов, которые непременно стоит увидеть. Рассказываем о тех премьерах, которые стоит добавить в свой список просмотра на месяц.

От долгожданных блокбастеров до мультфильмов для взрослых – этот месяц принесет зрителям множество незабываемых моментов. В подборке Кино 24 ищите ту ленту, которая могла бы понравиться вам больше всего.

К слову 4 фильма о спорте на Netflix, от которых будет невозможно оторваться

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф"

Премьера – 3 июля

Прошло 40 лет после первого дела в Беверли-Хиллз. Детектив из Детройта Аксель Фоули возвращается к делам и берется раскрывать преступления. На этот раз под угрозой оказывается жизнь его дочери, поэтому он объединяется с бывшим парнем Джейн и старым приятелем.

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф": смотрите трейлер онлайн

"Гойо"

Премьера – 5 июля

Аргентинская драма рассказывает о молодом экскурсоводе в музее с аутизмом. У него четкий распорядок дня и устоявшиеся правила жизни. Его жизнь переворачивает новая женщина-охранник музея, которая раскрывает для него чувство любви.

"Гойо": смотрите трейлер онлайн

"Взрывные котята"

Премьера – 12 июля

Комедийный мультфильм для взрослых создан на основе одноименной карточной игры. Бог и Дьявол становятся котами и оказываются на Земле: они борются с проблемами и много конкурируют.

"Взрывные котята": смотрите трейлер онлайн

"Территория зла"

Премьера – 18 июля

Спецназовцы армии США попадают в ловушку, когда выполняют задание в Южных Филиппинах. Райские джунгли, куда они попали, на самом деле оказываются не такими простыми. Надежда на выживание одна – дистанционный оператор беспилотника.

"Территория зла": смотрите трейлер онлайн

"Упаду к твоим ногам"

Премьера – 19 июля

Рок-музыкант Джон Оллман понимает, что его популярность угасает, поэтому решает сделать паузу. Он изолируется от всех на Кипре и поселяется в домике на скале. Джон хочет оставаться незаметным, но с ним часто хотят поговорить люди с различными проблемами. Еще более внезапно на его голову сваливается влюбленность.

"Упаду к твоим ногам": смотрите трейлер онлайн