Від довгоочікуваних блокбастерів до мультфільмів для дорослих – цей місяць принесе глядачам безліч незабутніх моментів. У добірці Кіно 24 шукайте ту стрічку, яка могла б сподобатись вам найбільше.
До слова 4 фільми про спорт на Netflix, від яких буде неможливо відірватися
"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф"
Минуло 40 років після першої справи у Беверлі-Гіллз. Детектив із Детройта Аксель Фоулі повертається до справ і береться розкривати злочини. Цього разу під загрозою опиняється життя його доньки, тому він об'єднується з колишнім хлопцем Джейн та старим приятелем.
"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф": дивіться трейлер онлайн
"Ґойо"
Аргентинська драма розповідає про молодого екскурсовода в музеї з аутизмом. У нього чіткий розпорядок дня і сталі правила життя. Його життя перевертає нова жінка-охоронець музею, яка розкриває для нього почуття кохання.
"Ґойо": дивіться трейлер онлайн
"Вибухові кошенята"
Комедійний мультфільм для дорослих створений на основі однойменними карткової гри. Бог та Диявол стають котами та опиняються на Землі: вони борються з проблемами і багато конкурують.
"Вибухові кошенята": дивіться трейлер онлайн
"Територія зла"
Спецпризначенці армії США потрапляють у пастку, коли виконують завдання у Південних Філіппінах. Райські джунглі, куди вони потрапили, насправді виявляються не такими простими. Надія на виживання одна – дистанційний оператор безпілотника.
"Територія зла": дивіться трейлер онлайн
"Впаду до твоїх ніг"
Рок-музикант Джон Оллман розуміє, що його популярність згасає, тож вирішує зробити паузу. Він ізолюється від усіх на Кіпрі та оселяється у будиночку на скелі. Джон хоче залишатись непомітним, але з ним часто хочуть поговорити люди з різними проблемами. Ще більш раптово на його голову звалюється закоханість.
"Впаду до твоїх ніг": дивіться трейлер онлайн