Від довгоочікуваних блокбастерів до мультфільмів для дорослих – цей місяць принесе глядачам безліч незабутніх моментів. У добірці Кіно 24 шукайте ту стрічку, яка могла б сподобатись вам найбільше.

До слова 4 фільми про спорт на Netflix, від яких буде неможливо відірватися

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф"

Прем'єра – 3 липня

Минуло 40 років після першої справи у Беверлі-Гіллз. Детектив із Детройта Аксель Фоулі повертається до справ і береться розкривати злочини. Цього разу під загрозою опиняється життя його доньки, тому він об'єднується з колишнім хлопцем Джейн та старим приятелем.

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф": дивіться трейлер онлайн

"Ґойо"

Прем'єра – 5 липня

Аргентинська драма розповідає про молодого екскурсовода в музеї з аутизмом. У нього чіткий розпорядок дня і сталі правила життя. Його життя перевертає нова жінка-охоронець музею, яка розкриває для нього почуття кохання.

"Ґойо": дивіться трейлер онлайн

"Вибухові кошенята"

Прем'єра – 12 липня

Комедійний мультфільм для дорослих створений на основі однойменними карткової гри. Бог та Диявол стають котами та опиняються на Землі: вони борються з проблемами і багато конкурують.

"Вибухові кошенята": дивіться трейлер онлайн

"Територія зла"

Прем'єра – 18 липня

Спецпризначенці армії США потрапляють у пастку, коли виконують завдання у Південних Філіппінах. Райські джунглі, куди вони потрапили, насправді виявляються не такими простими. Надія на виживання одна – дистанційний оператор безпілотника.

"Територія зла": дивіться трейлер онлайн

"Впаду до твоїх ніг"

Прем'єра – 19 липня

Рок-музикант Джон Оллман розуміє, що його популярність згасає, тож вирішує зробити паузу. Він ізолюється від усіх на Кіпрі та оселяється у будиночку на скелі. Джон хоче залишатись непомітним, але з ним часто хочуть поговорити люди з різними проблемами. Ще більш раптово на його голову звалюється закоханість.

"Впаду до твоїх ніг": дивіться трейлер онлайн