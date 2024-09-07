Создают особую атмосферу: 5 легендарных фильмов, которые мы обожаем пересматривать каждую осень

Осень – любимое время года многих людей. Тогда вокруг царит очень уютная атмосфера. Люди любят выпивать горячее какао, закутываться в теплый плед, создавать дома хорошую атмосферу и, к примеру, смотреть фильмы.

Есть ленты, которые многие из нас обожают пересматривать каждую осень. Они уже успели полюбиться миллионам, поэтому сюжеты совсем не надоедают. Какие фильмы люди пересматривают осенью, читайте в материале Кино 24.

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"Семейка Аддамс" (1991)

В этом легендарном фильме рассказывается о семье Аддамс, которой председательствует отец Гомес. И дети, и взрослые – приверженцы готической атмосферы и проживают в очень странном доме. Семья прекрасно себя чувствует, однако однажды к ним приезжает давний родственник, который считался пропавшим без вести. Главных героев охватывает тревога.

"Семейка Аддамс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фантастические твари и где они обитают" (2016)

"Фантастические твари и где они обитают" – приквел к популярным фильмам о Гарри Поттере. Возможно, именно поэтому он так нравится зрителям. События ленты происходят в 1926 году, когда мир оказывается в опасности. Дело в том, что злой колдун Гелерт Гриндельвальд не дает спокойно жить магам.

В то же время в Нью-Йорк приезжает магизоолог Ньют Скамандер вместе с магическими существами. О прибытии парня начинает гудеть весь город, поскольку он скрывает много секретов.

"Фантастические звери и где их искать": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гарри Поттер и философский камень" (2001)

Фильмы о Гарри Поттере обожают миллионы, поэтому традиционно осенью люди просматривают каждую из частей. В первой зрители знакомятся с самим мальчиком. Родители Гарри трагически погибли, поэтому его к себе забрала семья Дурслей. Однако родственники совсем не любят Поттера и даже поселили его в маленькой каморке.

Как-то, в день рождения, мальчик знакомится с Хагридом, который говорит, что он должен отправиться в школу магии, что называется Хогвартс. Гарри узнает, что его мама и папа были волшебниками и покидает Дурслей.

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"Гарри Поттер и философский камень": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фокус-покус" (1993)

События фильма разворачиваются в городе Сейлем, в 1693 году. Накануне Хэллоуина Эмили Бинкс попадает в дом сестер Сандерсон. Винни, Сара и Мэри планируют воспользоваться девочкой, чтобы вернуть себе молодость. Когда брат Эмили хочет ее спасти, то колдуньи превращают его в черного кота. Впоследствии сестер Сандерсон казнят, однако они успевают произнести страшное проклятие. Если девственник придет в их дом и зажжет свечу, из которой будет гореть пламя черного цвета, то Винни, Сара и Мэри воскреснут и съедят всех детей.

"Фокус-покус": смотрите онлайн трейлер фильма

"Осень в Нью-Йорке" (2000)

Уилл Кин имеет ресторан в Нью-Йорке. Однажды мужчина решает прогуляться по Центральному парку, чтобы наконец отпустить свою бывшую любимую девушку. Тогда он встречает Шарлотту Филдинг. Вечером женщина приходит к Уиллу в ресторан, чтобы отпраздновать свой день рождения. Теперь Кин хочет закрутить с ней роман.

"Осень в Нью-Йорке": смотрите онлайн трейлер фильма

Атмосфера этих фильмов действительно вдохновляет. После их просмотра чувствуется, что уже действительно пришла осень.