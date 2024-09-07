Є стрічки, які багато хто з нас обожнює переглядати кожної осені. Вони вже встигли полюбитися мільйонам, тому сюжети зовсім не набридають. Які фільми люди передивляються восени, читайте у матеріалі Кіно 24.

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"Сімейка Адамсів" (1991)

У цьому легендарному фільмі розповідається про родину Адамсів, якою головує батько Гомес. І діти, і дорослі – прихильники готичної атмосфери та проживають у дуже дивному будинку. Сім'я прекрасно себе почуває, проте якось до них приїжджає давній родич, який вважався зниклим безвісти. Головних героїв охоплює тривога.

"Сімейка Адамсів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фантастичні звірі та де їх шукати" (2016)

"Фантастичні звірі та де їх шукати" – приквел до популярних фільмів про Гаррі Поттера. Можливо, саме тому він так подобається глядачам. Події стрічки відбуваються у 1926 році, коли світ опиняється у небезпеці. Річ у тім, що злий чаклун Ґелерт Ґріндельвальд не дає спокійно жити магам.

Водночас до Нью-Йорка приїжджає магізоолог Ньют Скамандер разом з магічними істотами. Про прибуття хлопця починає гудіти все місто, оскільки він приховує багато секретів.

"Фантастичні звірі та де їх шукати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001)

Фільми про Гаррі Поттера обожнюють мільйони, тому традиційно восени люди переглядають кожну з частин. У першій глядачі знайомляться з самим хлопчиком. Батьки Гаррі трагічно загинули, тому його до себе забрала сім'я Дурслів. Однак родичі зовсім не люблять Поттера та навіть поселили його у маленькій комірчині.

Якось, у день народження, хлопчик знайомиться з Геґрідом, який каже, що він має відправитися до школи магії, що називається Гоґвортс. Гаррі дізнається, що його мама й тато були чарівниками й покидає Дурслів.

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"Гаррі Поттер і філософський камінь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фокус-покус" (1993)

Події фільму розгортаються у місті Сейлем, у 1693 році. Напередодні Хелловіну Емілі Бінкс потрапляє у будинок сестер Сандерсон. Вінні, Сара і Мері планують скористатися дівчинкою, аби повернути собі молодість. Коли брат Емілі хоче її врятувати, то чаклунки перетворюють його у чорного кота. Згодом сестер Сандерсон страчують, однак вони встигають промовити страшне прокляття. Якщо незаймана людина прийде у їхній дім і запалить свічку, з якої буде горіти полум'я чорного кольору, то Вінні, Сара і Мері воскреснуть і поз'їдають усіх дітей.

"Фокус-покус": дивіться онлайн трейлер фільму

"Осінь у Нью-Йорку" (2000)

Вілл Кін має ресторан у Нью-Йорку. Одного разу чоловік вирішує прогулятися Центральним парком, аби нарешті відпустити свою колишню кохану дівчину. Тоді він зустрічає Шарлотту Філдинґ. Ввечері жінка приходить до Вілла у ресторан, аби відсвяткувати свій день народження. Тепер Кін хоче закрутити з нею роман.

"Осінь у Нью-Йорку": дивіться онлайн трейлер фільму

Атмосфера цих фільмів справді надихає. Після їхнього перегляду відчувається, що вже дійсно прийшла осінь.