Редакція Кіно 24 обожнює дивитися фільми ввечері, тому підготувала для вас декілька класних рекомендацій. У нашій добірці зібрані стрічки останніх років з прекрасними акторами та цікавими сюжетами.

Не пропустіть Вони сподобаються кіноманам: 19 фільмів та серіалів, які вийшли у 2024 році

"Каскадер" (2024)

Головну роль у фільмі грає неперевершений Раян Гослінг. Його герой – каскадер Кольт Сіверс починає зніматися разом з актором, дублером якого він був раніше. Проте одного разу знаменитість кудись дівається, тому фільм можуть закрити. Тепер Кольт має знайти зниклого актора, аби цього не сталося.

"Каскадер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Без образ" (2023)

У фільмі розповідається про водійку Медді Баркер. Незабаром жінка може втратити майно своєї матері, адже вона не може за нього сплачувати податок. Одного разу у головної героїні з'являються нові роботодавці: тепер Медді має ніби-то зустрічатися з їхнім сином, якому 19 років. Якщо все вдасться, то жінка отримає автомобіль.

"Без образ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Уроки толерантності" (2023)

У цій українській комедії показане Поділля, де проживає сім'я Найдюків. Батько любить випивати пиво разом з кумом, син багато часу проводить у гаражі, оскільки мріє відкрити власне СТО, донька хоче стати акторкою, а матір намагається врятувати їх усіх від кредиторів. Так, родина підписує державну програму з євроінтеграції, яка називається "Уроки толерантності". Тепер разом з Найдюками повинен мешкати гей Василь.

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"Уроки толерантності": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чоловік на ім'я Отто" (2022)

Це друга екранізація роману Фредеріка Бакмана, який називається "Чоловік на ім'я Уве". У фільмі розповідається про Отто, у якого померла дружина, тому тепер головний герой намагається не контактувати з людьми. Якось він знайомиться з парою – ця зустріч змінює життя чоловіка. Отто знову знаходить справжніх друзів.

"Чоловік на ім'я Отто": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте фільм, який подивитеся вже сьогодні ввечері. Хороша стрічка допоможе хоч трохи відволіктись.