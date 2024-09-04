Редакція Кіно 24 пропонує добірку легких фільмів, які варто переглянути після важкого робочого дня. Не засмучуйтеся, що скоро надворі похолодає. Підіймайте собі настрій класними стрічками!

До слова Вони сподобаються кіноманам: 19 фільмів та серіалів, які вийшли у 2024 році

"Це безглузде кохання" (2011)

У фільмі розповідається про подружжя Емілі та Кела, які у шлюбі вже 20 років. Жінці починає набридати слабкий характер чоловіка, тому вона хоче розлучитися. Після цього Емілі розпочинає життя з чистого аркуша, а Кел спивається. Якось він зустрічає у барі Джейкоба, який вирішує допомогти налагодити особисте життя та стати кращим. У колишніх партнерів до того ж є син, який несподівано закохується у няню.

"Це безглузде кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шахрайки" (2019)

Головна героїня фільму – Пенні Руст, яка обманом забирає у чоловіків гроші. Є ще одна шахрайка – Жозефіна Честерфілд, яка має справу з дуже багатими людьми. Одного разу жінки зустрічаються та хочуть використати свій досвід "на благо". Так Пенні та Жозефіна розпочинають справу під назвою "Володар кілець".

"Шахрайки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Красуня на всю голову" (2018)

У фільмі розповідається про Рене Беннетт, яка працює у компанії, що займається виробництвом косметики, та має багато комплексів. Якось дівчина відправляється до фонтану бажань. Річ у тім, що вона прагне погарнішати. Наступного дня Рене травмується на тренажері, після цього випадку головна героїня починає любити себе.

"Красуня на всю голову": дивіться онлайн трейлер фільму

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