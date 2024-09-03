Емоційно наповнені фільми здатні викликати щирі почуття, допомагаючи глядачам співпереживати героям і знаходити спосіб виразити власні емоції. Якщо ви відчуваєте, що вам важко заплакати чи виплеснути свої почуття, радимо звернутися до нашої нової добірки на Кіно 24.

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"Листи до Джульєтти"

Бізнесмен Віктор разом зі своєю дружиною Софією вирушає у відрядження до Верони – міста, яке символізує найвідомішу у світі історію кохання Ромео і Джульєтти. Проте Віктор постійно зайнятий діловими зустрічами, залишаючи Софію на самоті у місті романтики. Відчуваючи нудьгу, Софія вирішує приєднатися до групи волонтерів, які відповідають на любовні листи, що щодня надходять до Верони з усього світу. Ці листи пишуть люди, які шукають відповіді на свої сердечні переживання.

Одного дня до Софії потрапляє лист, написаний ще у 1957 році. У ньому жінка, на ім'я Клер Сміт із Великобританії розповідає про своє шалене кохання до італійця, який зник із її життя багато років тому. Зворушена цією історією, Софія вирішує відповісти літній жінці, спонукаючи її до того, щоб знову знайти своє втрачене кохання. Ця відповідь стає початком дивовижної подорожі, яка перевертає життя не лише Клер, а й самої Софії.

"Листи до Джульєтти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий Гетсбі"

Це були бурхливі 1920-ті роки, відомі як епоха джазу – час розкішних салонів, аристократичних вечірок і безтурботності, що передували Великій Депресії. У цей період в Америці панувала атмосфера багатства і свободи. Проте Джея Гетсбі, одного з найбагатших людей того часу, оточувала завіса таємничості. Про нього ходило безліч чуток: він рідко з'являвся на публіці, і його неймовірне багатство викликало безліч запитань.

Нік Каррауей, оселившись по сусідству з розкішним маєтком Гетсбі, поступово починає все більше цікавитися цією загадковою особистістю. Його захоплюють історії, що оточують Гетсбі, і він починає розплутувати клубок його минулого та сьогодення. По крупицях збираючи факти, Нік виявляє, що в центрі життя цього таємничого багатія була одна велика сила – кохання.

Саме ця емоція стала рушійною для всіх рішень Гетсбі та ключовою темою неймовірної історії, яку Нік вирішує записати, розкриваючи істинне обличчя того, хто, на перший погляд, здавався недосяжним і віддаленим від реального світу.

"Великий Гетсбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Клятва"

Це історія одного кохання, яке було настільки сильним, що народилося двічі. Історія жінки, яка через трагічні обставини втратила всі свої спогади, і чоловіка, який втратив не лише кохану, а й усе, що їх пов'язувало. Вона більше не пам'ятає ні його, ні ті щасливі миті, які вони пережили разом. Для нього це означає, що їхнє кохання, яке колись було таким глибоким і справжнім, вже не існує. Адже кохання живе лише тоді, коли кохають двоє.

Але він не збирається здаватися. Він вирішує боротися за те, щоб відродити їхні почуття. Він знає, що мусить зробити все, аби вона знову відчула те саме, що колись. Його завдання – повернути їй не спогади, а емоції, які вони поділяли. Він прагне, щоб вона, як і раніше, міцно тримала його за руку, відчувала щастя і тепло поруч із ним. Його мета – почути з її вуст те довгоочікуване "Так!", яке одного разу вже з'єднало їхні долі.

"Клятва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вік Аделайн"

Аделайн стала учасницею події, яка змінила її життя назавжди. У 29 років вона потрапила в автомобільну аварію, під час якої отримала сильний електричний розряд. Після цього дивного інциденту її тіло перестало старіти, і тепер, хоч минуло вже майже сто років, вона залишається такою ж молодою та прекрасною, якою була в день аварії.

Її безсмертна зовнішність стала для неї водночас благословенням і прокляттям. У той час як її власна дочка вже постаріла, Адалін живе, спостерігаючи, як час змінює все навколо, крім неї самої. За ці роки вона так і не змогла знайти людину, яка б зрозуміла і прийняла її незвичайну історію та почуття. Але все змінюється, коли вона випадково зустрічає Елліса Джонса, філантропа, який відразу ж відчуває до неї найщиріші емоції.

Адалін, яка довгий час ховала свої почуття через страх, що її секрет не зможуть прийняти, раптом розуміє, що не здатна більше боротися з почуттями, які наринули на неї.

"Вік Аделайн": дивіться онлайн трейлер фільму

Емоційно наповнені фільми здатні викликати щирі почуття, допомагаючи глядачам співпереживати героям і знаходити спосіб виразити власні емоції. Обирайте стрічки, які здатні розчулити навіть найстійкіших і подарувати моральне очищення через сльози.