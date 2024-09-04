Звичайно, восени є не так багато вільного часу, щоб дивитися хороше кіно. Однак інколи варто відпочивати. Для таких випадків зберігайте добірку фільмів та серіалів, які вийшли у 2024 році.

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"Залізна рука"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

У серіалі розповідається про чоловіка, на ім'я Хоакін Манчадо, який займається наркобізнесом в одному з портів Барселони. Коли привозять нову партію кокаїну, то він та близькі люди опиняються у небезпеці.

"Залізна рука": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мій друг пінгвін"

Жанр : дитячий, пригоди

: дитячий, пригоди Режисер: Девід Шурманн

За сюжетом, маленький пінгвін Дін Дін відстав від своєї зграї. Це не дуже добре, адже відомо, що це неймовірно сімейні створіння. Однак якось він зустрічає рибалку, який забирає пінгвіна до себе та стає справжнім другом.

"Мій друг пінгвін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сигнал"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

Паула – астронавтка, яка має відшукати позаземне життя. Згодом жінка повертається на Землю, однак над Атлантикою літак зникає з поля зору. Її чоловік та донька чекали на цю зустріч та не хочуть вірити у найгірше. Сім'я думає, що Паула змогла щось знайти у космосі, оскільки незадовго до подій відправила цікавий шифр.

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"Сигнал": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Смак пристрасті"

Жанр : романтика, драма

: романтика, драма Режисер: Чан Ань Хунг

Події фільму розгортаються у 1885 році. Протягом 20 років кухарка Євгенія готувала для гурмана Додіна. Згодом у чоловіка та жінки розпочалися стосунки. Це допомагає їм робити смачні страви, які обожнюють відомі шеф-кухарі. Попри це, Євгенія не хоче виходити заміж за Додіна, тому чоловік намагається її переконати.

"Смак пристрасті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Господар будинку"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 7

Коли патріарх заможної сім'ї помирає, родичі починають ділити його спадок. Не так давно чоловік одружився з хатньою робітницею, яка також починає боротися за бізнес коханого. Кожен зі членів сім'ї вдається до інтриг та змов, аби керувати імперією покійного, тому жінка шукає, кому з них може довіритися.

"Господар будинку": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Неоспіваний герой"

Жанр : драма, музична драма

: драма, музична драма Режисер: Річард Ремсі й Джоел Смолбоун

Девід – власник відомої музичної корпорації, однак згодом його бізнес рушиться. Разом з родиною чоловік переїжджає до Сполучених Штатів Америки, аби розпочати нове життя. Подружжя живе досить бідно, однак не зупиняється на шляху до успіху. Через деякий час Девід та Гелен бачать у своїх дітях музичний дар.

"Неоспіваний герой": дивіться онлайн трейлер фільму

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