Конечно, осенью есть не так много свободного времени, чтобы смотреть хорошее кино. Однако иногда стоит отдыхать. Для таких случаев сохраняйте подборку фильмов и сериалов, которые вышли в 2024 году.

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"Железная рука"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

В сериале рассказывается о мужчине, по имени Хоакин Манчадо, который занимается наркобизнесом в одном из портов Барселоны. Когда привозят новую партию кокаина, то он и близкие люди оказываются в опасности.

"Железная рука": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мой друг пингвин"

Жанр : детский, приключения

: детский, приключения Режиссер: Дэвид Шурманн

По сюжету, маленький пингвин Дин Дин отстал от своей стаи. Это не очень хорошо, ведь известно, что это невероятно семейные создания. Однако однажды он встречает рыбака, который забирает пингвина к себе и становится настоящим другом.

"Мой друг пингвин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сигнал"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Паула – астронавтка, которая должна отыскать внеземную жизнь. Впоследствии женщина возвращается на Землю, однако над Атлантикой самолет исчезает из поля зрения. Ее муж и дочь ждали эту встречу и не хотят верить в худшее. Семья думает, что Паула смогла что-то найти в космосе, поскольку незадолго до событий отправила интересный шифр.

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"Сигнал": смотрите онлайн трейлер сериала

"Вкус страсти"

Жанр : романтика, драма

: романтика, драма Режиссер: Чан Ань Хунг

События фильма разворачиваются в 1885 году. В течение 20 лет повариха Евгения готовила для гурмана Додина. Впоследствии у мужчины и женщины начались отношения. Это помогает им делать вкусные блюда, которые обожают известные шеф-повара. Несмотря на это, Евгения не хочет выходить замуж за Додина, поэтому мужчина пытается ее убедить.

"Вкус страсти": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хозяин дома"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 7

Когда патриарх состоятельной семьи умирает, родственники начинают делить его наследство. Не так давно мужчина женился на домработнице, которая также начинает бороться за бизнес любимого. Каждый из членов семьи прибегает к интригам и заговорам, чтобы управлять империей покойного, поэтому женщина ищет, кому из них может довериться.

"Хозяин дома": смотрите онлайн трейлер сериала

"Невоспетый герой"

Жанр : драма, музыкальная драма

: драма, музыкальная драма Режиссер: Ричард Рэмси и Джоэл Смолбоун

Дэвид – владелец известной музыкальной корпорации, однако впоследствии его бизнес рушится. Вместе с семьей мужчина переезжает в Соединенные Штаты Америки, чтобы начать новую жизнь. Супруги живут довольно бедно, однако не останавливается на пути к успеху. Через некоторое время Дэвид и Хелен видят в своих детях музыкальный дар.

"Невоспетый герой": смотрите онлайн трейлер фильма

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