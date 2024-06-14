В подборке Кино 24 четыре варианта, которые удовлетворят разные вкусы. Вы сможете пережить захватывающие приключения, почувствовать напряжение или просто насладиться замечательной историей.

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"Атлас"

В главной роли – аналитик Атлас Шеперд, которая скептически относится к развитию искусственного интеллекта. Однако в высокотехнологичном будущем без этого никак. Атлас отправляется в опасную миссию, целью которой является спасти мир от их же изобретений. Надеждой на спасение становится робот, однако аналитику придется довериться ему.

"Атлас": смотрите трейлер онлайн

"Эффект парадокса"

Триллер рассказывает о молодой наркозависимой женщине, которая случайно становится свидетелем убийства человека. Она убегает оттуда, но преступник успел ее заметить. Убийца крадет ее ребенка и требует у ее матери молчания и выполнения его приказов. Женщина становится соучастницей преступления, чтобы спасти своего ребенка.

"Эффект парадокса": смотрите трейлер онлайн

"Элвис"

Биографическая лента об Элвисе Пресли рассказывает о пути музыканта до того, как он получил титул короля рок-н-ролла. Фильм показывает детство Элвиса, как он перебрался в сельскую местность после потери отца, познакомился с музыкой афроамериканцев и стал восходящей звездой эстрады.

"Элвис": смотрите трейлер онлайн

"Планета сокровищ"

Молодой Джим Хокинс живет на футуристической планете. Он хочет убежать от рутинной жизни и отправиться навстречу приключениям. Джим находит карту, показывающую местонахождение Плвнеты Сокровищ. По преданию, там спрятаны огромные состояния. Это кино подойдет для тех, кто любит мультфильмы и легкие ленты о приключениях.

"Планета сокровищ": смотрите трейлер онлайн

Эти четыре предложения удовлетворят самые разнообразные вкусы и помогут вам провести выходные удачно. Наслаждайтесь просмотром!