У добірці Кіно 24 чотири варіанти, які задовольнять різні смаки. Ви зможете пережити захопливі пригоди, відчути напруження чи просто насолодитися чудовою історією.

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"Атлас"

У головній ролі – аналітикиня Атлас Шеперд, яка скептично ставиться до розвитку штучного інтелекту. Однак у високотехнологічному майбутньому без цього ніяк. Атлас вирушає у небезпечну місію, метою якої є врятувати світ від їхніх же винаходів. Надією на порятунок стає робот, однак аналітикині доведеться довіритись йому.

"Атлас": дивіться трейлер онлайн

"Ефект парадокса"

Трилер розповідає про молоду наркозалежну жінку, яка випадково стає свідком вбивства людини. Вона втікає звідти, але злочинець встиг її помітити. Вбивця краде її дитину та вимагає у її матері мовчання і виконання його наказів. Жінка стає співучасницею злочину, щоб врятувати свою дитину.

"Ефект парадокса": дивіться трейлер онлайн

"Елвіс"

Біографічна стрічка про Елвіса Преслі розповідає про шлях музиканта до того, як він отримав титул короля рок-н-ролу. Фільм показує дитинство Елвіса, як він перебрався в сільську місцевість після втрати батька, познайомився з музикою афроамериканців та став висхідною зіркою естради.

"Елвіс": дивіться трейлер онлайн

"Планета скарбів"

Молодий Джим Хокінс живе на футуристичній планеті. Він хоче втекти від рутинного життя та вирушити назустріч пригодам. Джим знаходить карту, що показує місцеперебування Плвнети Скарбів. За переказами, там сховані величезні статки. Це кіно підійде для тих, хто любить мультфільми та легкі стрічки про пригоди.

"Планета скарбів": дивіться трейлер онлайн

Ці чотири пропозиції задовольнять найрізноманітніші смаки і допоможуть вам провести вихідні вдало. Насолоджуйтесь переглядом!