Реальные преступления на большом экране: 4 криминальные драмы, поражающие правдой
- Статья описывает четыре криминальные драмы, основанные на реальных событиях: "Ирландец", "Волк с Уолл-стрит", "Золото" и "Зодиак".
- Каждый фильм основан на реальных историях, связанных с криминалом, аферами и нераскрытыми делами, которые оставили значительный след в обществе.
Когда сюжет кажется слишком невероятным, чтобы быть правдой – он, скорее всего, основан на реальных событиях. Такие криминальные драмы доказывают, что жизнь часто пишет более острые сценарии, чем любой триллер.
Если вы в поиске настоящих афер, мафиозных историй, загадочных убийств и моральных дилемм, от которых стынет кровь в жилах, то на Кино 24 точно найдете то, что ищете.
К теме 3 психологические триллеры, которые заставят сомневаться во всем
"Ирландец"
Год выхода: 2019
Рейтинг IMDb: 7.8
Фрэнк Ширан – ветеран Второй мировой войны, который постепенно погружается в мир мафии. Его история охватывает десятилетия криминального мира Америки и реальное исчезновение профсоюзного лидера Джимми Гоффы.
Сценарий написан на основе книги "I heard you paint houses" – исповеди настоящего Фрэнка Ширана, который заявлял, что причастен к убийству Гоффы.
"Ирландец": смотрите онлайн трейлер фильма
"Волк с Уолл-стрит"
Год выхода: 2013
Рейтинг IMDb: 8.2
Джордан Белфорт – биржевой брокер, который из ничего создает империю, основанную на мошенничестве, роскоши и тотальном безумии. Но за роскошь всегда приходится платить – особенно когда против тебя выступает ФБР.
Лента снята по автобиографии самого Белфорта, который после тюремного заключения стал мотивационным спикером.
"Волк с Уолл-стрит": смотрите онлайн трейлер фильма
"Золото"
Год выхода: 2016
Рейтинг IMDb: 6.7
Амбициозный бизнесмен Кенни Уэллс стоит на грани банкротства, но не сдается – вместе с геологом он отправляется в Индонезию, чтобы найти золото. Им удается осуществить мечту, однако слава и деньги оказываются фальшивыми.
История вдохновлена скандалом Bre-X Minerals 1990-х – одной из крупнейших афер в сфере золотодобычи в истории.
"Золото": смотрите онлайн трейлер фильма
"Зодиак"
Год выхода: 2007
Рейтинг IMDb: 7.7
В 1970-х Сан-Франциско терроризирует серийный убийца, который присылает загадочные письма в газеты. Журналист, детектив и художник маниакально пытаются раскрыть его личность – даже когда общество уже теряет интерес.
Фильм базируется на реальном расследовании преступлений "Зодиака", одного из самых загадочных убийц XX века, личность которого так и не установили.
"Зодиак": смотрите онлайн трейлер фильма
Кстати! На Netflix можно посмотреть 3 фильма ужасов, после которых будет очень трудно заснуть.