Когда сюжет кажется слишком невероятным, чтобы быть правдой – он, скорее всего, основан на реальных событиях. Такие криминальные драмы доказывают, что жизнь часто пишет более острые сценарии, чем любой триллер.

Если вы в поиске настоящих афер, мафиозных историй, загадочных убийств и моральных дилемм, от которых стынет кровь в жилах, то на Кино 24 точно найдете то, что ищете.

К теме 3 психологические триллеры, которые заставят сомневаться во всем

"Ирландец"

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 7.8

Фрэнк Ширан – ветеран Второй мировой войны, который постепенно погружается в мир мафии. Его история охватывает десятилетия криминального мира Америки и реальное исчезновение профсоюзного лидера Джимми Гоффы.

Сценарий написан на основе книги "I heard you paint houses" – исповеди настоящего Фрэнка Ширана, который заявлял, что причастен к убийству Гоффы.

"Ирландец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Волк с Уолл-стрит"

Год выхода: 2013

Рейтинг IMDb: 8.2

Джордан Белфорт – биржевой брокер, который из ничего создает империю, основанную на мошенничестве, роскоши и тотальном безумии. Но за роскошь всегда приходится платить – особенно когда против тебя выступает ФБР.

Лента снята по автобиографии самого Белфорта, который после тюремного заключения стал мотивационным спикером.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Золото"

Год выхода: 2016

Рейтинг IMDb: 6.7

Амбициозный бизнесмен Кенни Уэллс стоит на грани банкротства, но не сдается – вместе с геологом он отправляется в Индонезию, чтобы найти золото. Им удается осуществить мечту, однако слава и деньги оказываются фальшивыми.

История вдохновлена скандалом Bre-X Minerals 1990-х – одной из крупнейших афер в сфере золотодобычи в истории.

"Золото": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зодиак"

Год выхода: 2007

Рейтинг IMDb: 7.7

В 1970-х Сан-Франциско терроризирует серийный убийца, который присылает загадочные письма в газеты. Журналист, детектив и художник маниакально пытаются раскрыть его личность – даже когда общество уже теряет интерес.

Фильм базируется на реальном расследовании преступлений "Зодиака", одного из самых загадочных убийц XX века, личность которого так и не установили.

"Зодиак": смотрите онлайн трейлер фильма

