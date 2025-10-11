Коли сюжет здається надто неймовірним, щоб бути правдою – він, швидше за все, заснований на реальних подіях. Такі кримінальні драми доводять, що життя часто пише гостріші сценарії за будь-який трилер.

Якщо ви у пошуку справжніх афер, мафіозних історій, загадкових убивств й моральних дилем, від яких холоне кров у жилах, то на Кіно 24 точно знайдете те, що шукаєте.

"Ірландець"

Рік виходу: 2019

Рейтинг IMDb: 7.8

Френк Ширан – ветеран Другої світової війни, який поступово занурюється у світ мафії. Його історія охоплює десятиліття кримінального світу Америки та реальне зникнення профспілкового лідера Джиммі Гоффи.

Сценарій написано на основі книги "I heard you paint houses" – сповіді справжнього Френка Ширана, який заявляв, що причетний до вбивства Гоффи.

"Вовк з Волл-стріт"

Рік виходу: 2013

Рейтинг IMDb: 8.2

Джордан Белфорт – біржовий брокер, який із нічого створює імперію, засновану на шахрайстві, розкоші й тотальному безумстві. Але за розкіш завжди доводиться платити – особливо коли проти тебе виступає ФБР.

Стрічка знята за автобіографією самого Белфорта, який після тюремного ув'язнення став мотиваційним спікером.

"Золото"

Рік виходу: 2016

Рейтинг IMDb: 6.7

Амбітний бізнесмен Кенні Веллс стоїть на межі банкрутства, але не здається – разом із геологом він вирушає до Індонезії, щоб знайти золото. Їм вдається здійснити мрію, проте слава та гроші виявляються фальшивими.

Історія натхненна скандалом Bre-X Minerals 1990-х – однією з найбільших афер у сфері золотодобування в історії.

"Зодіак"

Рік виходу: 2007

Рейтинг IMDb: 7.7

У 1970-х Сан-Франциско тероризує серійний убивця, який надсилає загадкові листи в газети. Журналіст, детектив і художник маніакально намагаються розкрити його особу – навіть коли суспільство вже втрачає інтерес.

Фільм базується на реальному розслідуванні злочинів "Зодіака", одного з найзагадковіших убивць XX століття, особу якого так і не встановили.

