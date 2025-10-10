У матеріалі Кіно 24 ми зібрали високорейтингові фільми, які можна подивитися на стримінговій платформі Netflix. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом.

Рекомендуємо 4 найяскравіші фільми на реальних подіях, сюжет яких не вкладається в голові

Які фільми жахів подивитись на Netflix?

"Щелепи"

Дія фільму розгортається впродовж п'яти днів на острові Еміті. Здавалося б, це спокійне сонячне узбережжя, але раптово воно перетворюється на центр подій жахливих ситуацій.

Усе розпочинається вдосвіта, коли шеф поліції Мартін Броуді разом з помічником знаходять на березі понівечене тіло дівчини. Як виявилося, вона стала першою жертвою гігантської білої акули, яка з'явилася біля узбережжя.

"Щелепи": дивіться онлайн трейлер фільму

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Жінка"

Дія стрічки відбувається впродовж чотирьох днів від щорічного свята Пуджа. За сюжетом, вулицями бродить дух наречений. Він кличе молодих чоловіків, і якщо ті обертаються і реагують, то він сприймає це як згоду бути з нею.

Однак Вікі не звик піддаватися таким легендам. Він не вірить у ці казочки та вважає, що це все – просто міф. Та першого дня цього свята дух молодої дівчини наближається до Вікі, а він закохується в неї, навіть не усвідомлюючи, що вона може бути всього лише духом нареченої.

"Жінка": дивіться онлайн трейлер фільму

Теж цікаво 3 психологічні трилери, які змусять сумніватися у всьому

"Ніч живих мерців"

Це американський жахастик про абсолютно різних за характерами та цінностями людей, які ховаються від мерців у закинутому будинку. Мерці ожили та покидають кладовище у пошуках живих людей.

"Ніч живих мерців": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці кровожерні істоти оточують будинок, а всі, хто всередині, починають дуже панікувати. І лише фінал цієї історії покаже, чим все завершиться.