Кино 24 собрал захватывающие фильмы, основой для которых стала реальная история из жизни. Иногда правда может удивлять даже больше, чем выдумки.

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"Собачий полдень"

Год: 1975

Жанр: Криминальная драма, триллер

Рейтинг IMDb: 8.0

Трое мужчин в жаркий полдень в Бруклине решают ограбить банк. Их план выходит из-под контроля настолько быстро, насколько это возможно. Один пугается и убегает, а тем временем банк окружает полиция, люди и тележурналисты. Все это превращается в настоящий балаган.

Фильм основан на реальной истории ограбления – двое неопытных мошенников в 1972 году зашли с оружием в банк Chase Manhattan, а через несколько часов один был мертв, а другой под стражей.

"Собачий полдень": смотрите трейлер онлайн

"Зодиак"

Год: 2007

Жанр: Детектив, триллер, криминал

Рейтинг IMDb: 7.7

Фильм рассказывает реальную историю серийного убийцы из Сан-Франциско, который был угрозой для города в 1960-х и 1970-х. Он назвал себя Зодиаком и общался с полицией через репортеров местной газеты. Он открыто насмехался над ними и посылал зашифрованные письма, а репортеры и полицейские пытались поймать преступника.

Фильм-головоломка Дэвида Финчера является одним из лучших среди лент о серийных убийцах. Это дело известно тем, что преступления Зодиака до сих пор не раскрыты.

"Зодиак": смотрите трейлер онлайн

"Далласский клуб покупателей"

Год: 2013

Жанр: Биографическая драма

Рейтинг IMDb: 7.9

События фильма разворачиваются в Далласе 1985 года. Электрик и в прошлом ковбой на родео Рон Вудруф живет и не задумывается о своем здоровье. Он много курит, употребляет алкоголь и наркотики. Врачи диагностировали Рону СПИД и заявили, что ему остался лишь месяц. Но мужчина не собирается сдаваться – он начинает лечиться нетрадиционными методами и поставлять лекарства другим больным.

Биографическая лента показывает реального человека, который помог сотням больных СПИДом. Он использовал лазейки в законодательстве, чтобы продавать на черном рынке еще не утвержденные лекарства. Мэттью Макконахи максимально трансформировался для своей роли и заслуженно получил Оскар.

"Далласский клуб покупателей": смотрите трейлер онлайн