3 высокорейтинговых фильма на реальных событиях, которые стоит увидеть каждому

Многие фильмы сняты на основе реальных событий. Конечно, создатели добавляют к ним собственное видение, но это не всегда оборачивается успехом. В то же время такие ленты довольно популярны среди зрителей.

Какие фильмы на реальных событиях посмотреть?

"Список Шиндлера" (1993)

Рейтинг IMDb: 9.0/10

События фильма разворачиваются в Кракове в начале Второй мировой войны. Оскар Шиндлер открывает фабрику, которую финансирует благодаря еврейским инвесторам. Там работают евреи, которые живут в гетто.

Так, промышленник может развивать собственный бизнес, а евреи – избежать депортации. Однако, когда в город прибывает офицер СС Амон Гета, ситуация меняется. Дело в том, что гетто ликвидируют, а евреев должны отправить в концлагеря. Шиндлер создает список работников, которых спасает от смерти.

"Неприкасаемые" (1987)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

События происходят в Чикаго 1930-х годов. Городом руководит криминальный авторитет Аль Капоне. Его пытается посадить в тюрьму молодой юрист Элиот Несс, но терпит неудачу из-за коррупции в полиции.

Эллиот собирает элитную группу полицейских, в которую в частности входит Джими Мэлоун, чтобы привлечь Аль Капоне к ответственности.

"Король Ричард" (2021)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Ричард Уильямс стремится, чтобы его дочери, Серена и Винус, стали чемпионками по теннису. Девушки тренируются с четырех с половиной лет и придерживаются плана, который разработал отец. Путь к успеху сложный, однако благодаря поддержке семьи Серена и Винус смогут достичь невероятных результатов.

