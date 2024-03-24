Трагедии на съемочной площадке: 3 фильма, на съемках которых погибли актеры

Съемочный процесс - непростая задача, особенно если в фильме происходит стрельба, драка или опасные трюки. К сожалению, иногда съемки не обходятся без инцидентов и несчастных случаев, которые стоят жизни актерам.

В материале Кино 24 узнавайте о фильмах, на съемках которых произошел трагический случай. Речь идет о погибших актерах Брендона Ли, Вик Морроу и Марту Мэнсфилд.

К слову Через несколько дней у него должна была быть свадьба: на фронте погиб кинооператор Олесь Самчук

"Ворон" – Брэндон Ли

Наследник Брюса Ли исполнял главную роль в фантастическом фильме "Ворон" 1994 года. Лента рассказывает о рок-музыканте, который воскресает через год после убийства и готов отомстить за свою смерть и защитить любимую девушку.

В одной из сцен ветра пули 44 калибра застряло в стволе пистолета. В следующей сцене, когда выстрелили холостым патроном, пулю тоже выбили. Она повредила органы Брендона Ли и поразила его в живот. Актеру было 28 лет.



Брендон Ли / Фото из инстаграма актера

"Сумеречная зона" – Вик Морроу

Художественный фильм 80-х состоит из нескольких эпизодов, над каждым из которых работал определенный режиссер. Это разные истории, в конце которых раскрывается тайна пятого измерения.

К сожалению, трагический случай затмил сам фильм. На съемочной площадке актер Вик Морроу погиб из-за аварии вертолета. Вертолет потерял управление и упал на землю. Умерли также двое детей-актеров: Рене Шинн Чен и Майк Динь Ли. Тогда Стивен Спилберг и пилот самолета предстали перед судом, но соглашение между ними и семьями пострадавших было заключено во внесудебном порядке.



Вик Морроу / Фото из инстаграма Виллиама Манни

"Уорренс из Вирджинии" – Марта Мэнсфилд

Немая драма 1924 года рассказывает о влюбленной паре. На пути их любви становится гражданская война, из-за чего они оказываются по разные стороны.

Исполнительница главной роли в завершение съемок решила отдохнуть в авто с друзьями. Участник каста начал курить сигарету и случайно уронил зажженную спичку на платье Марты. Оно мгновенная загорелась. Девушку успели доставить в больницу, но количество ожогов и повреждений было слишком большим для жизни.



Марта Мэнсфилд / Фото из Википедии

Последний известный случай трагедии на съемочной площадке – смерть оператора Галины Гатчинс. Судебный процесс над Алеком Болдуином до сих пор продолжается. Следующий судебный процесс запланирован на 9 июля.