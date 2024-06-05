Кино 24 собрало 5 популярных и интересных фильмов о ЛГБТК-сообществе. С каждым годом киноиндустрия все более реалистично изображала проблемы гомосексуалов, лесбиянок и трансгендеров и способствовала толерантности в обществе.

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"Парни в группе"

Netflix адаптировал пьесу The Boys in Band и представил фильм о друзьях-геях, которые собираются на теплую встречу в одной из нью-йоркских квартир, чтобы отпраздновать день рождения. Вечер становится не таким веселым, когда появляется замкнутый в себе сосед по комнате общежития.

"Ребята в группе": смотрите трейлер онлайн

"Лунный свет"

Драматический фильм, что разделен на три части, рассказывает о стадии взросления юноши по имени Шарон. В школе его обижали, а мать совсем не уделяла достаточного внимания. Впоследствии Шарон встречает друга Кевина, с которым ему удается открыться и понять себя. Лента получила множество наград и номинаций.

"Лунный свет": смотрите трейлер онлайн

"Кэрол"

Романтическая драма рассказывает о дизайнере Терезе Беливе и обеспеченной даме Кэрол Эйрд. Они знакомятся накануне Рождества и находят много общего: рутинная жизнь на работе и дома.

"Кэрол": смотрите трейлер онлайн

Женщины влюбляются друг в друга и отправляются в путешествие по Соединенным Штатам. Все меняет момент, когда Кэрол приходится сделать выбор между семьей и любимой женщиной.

"Назови меня своим именем"

Романтический фильм, что был номинирован на Оскар, рассказывает о внезапной и нежной любви. Чувства возникают у подростка Элио, который влюбляется в аспиранта. Тот приехал погостить к отцу Элио – преподавателю. Чувства юношей становятся взаимными, но одновременно перед ними навязчивые мысли, страсть и различные эмоции.

"Назови меня своим именем": смотрите видео онлайн

"Парни не плачут"

Биографический фильм был одним из первых, рассказывающих о вызовах трансгендерного человека. В центре сюжета – Брэндон Тин, который вел обычный образ жизни юного парня. Когда тайну Брэндона раскрыли, его жизнь превратилась в кошмар.

"Парни не плачут": смотрите трейлер онлайн

Фильм получил Оскар за лучшую женскую роль. Он создан на основе реальных событий.