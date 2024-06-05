Кіно 24 зібрало 5 популярних та цікавих фільмів про ЛГБТК-спільноту. З кожним роком кіноіндустрія все більш реалістично зображала проблеми гомосексуалів, лесбійок і трансгендерів та сприяла толерантності у суспільстві.

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"Хлопці в гурті"

Netflix адаптував п'єсу The Boys in Band та представив фільм про друзів-геїв, які збираються на теплу зустріч в одній з нью-йоркських квартир, щоб відсвяткувати день народження. Вечір стає не таким веселим, коли з'являється замкнутий у собі сусід по кімнаті гуртожитку.

"Хлопці в гурті": дивіться трейлер онлайн

"Місячне сяйво"

Драматичний фільм, що розділений на три частини, розповідає про стадії дорослішання юнака на ім'я Шарон. У школі його кривдили, а мати зовсім не приділяла достатньої уваги. Згодом Шарон зустрічає друга Кевіна, з яким йому вдається відкритися та зрозуміти себе. Стрічка здобула безліч нагород та номінацій.

"Місячне сяйво": дивіться трейлер онлайн

"Керол"

Романтична драма розповідає про дизайнерку Терезу Беліве та забезпечену пані Керол Ейрд. Вони знайомляться напередодні Різдва та знаходять багато спільного: рутинне життя на роботі та вдома.

"Керол": дивіться трейлер онлайн

Жінки закохуються одна в одну та вирушають у подорож Сполученими Штатами. Все змінює момент, коли Керол доводиться зробити вибір між сім'єю та коханою жінкою.

"Назви мене своїм ім'ям"

Романтичний фільм, що був номінований на Оскар, розповідає про раптове і ніжне кохання. Почуття виникають у підлітка Еліо, який закохується в аспіранта. Той приїхав погостювати до батька Еліо – викладача. Почуття юнаків стають взаємними, але водночас перед ними нав'язливі думки, пристрасть та різноманітні емоції.

"Назви мене своїм ім'ям": дивіться відео онлайн

"Хлопці не плачуть"

Біографічний фільм був одним з першим, що розповідав про виклики трансгендерної людини. У центрі сюжету – Брендон Тін, який вів звичайний спосіб життя юного хлопця. Коли таємницю Брендона розкрили, його життя перетворилося на жахіття.

"Хлопці не плачуть": дивіться трейлер онлайн

Фільм отримав Оскар за найкращу жіночу роль. Він створений на основі реальних подій.