24 Канал отобрал те фильмы, которые интригуют, а порой и пугают тем, что подобные события действительно имели место в реальной жизни.

"Кливлендские пленницы", 2015

Рейтинг IMDb: 6,6

Фильм основан на реальных событиях. Арелио Кастро, на первый взгляд, обычный мужчина, похитил и удерживал в своем доме трех женщин: Мишель Найт, Аманду Берри и Джину Дехесус. Первую жертву он удерживал более 10 лет, подвергая жестоким издевательствам и сексуальному насилию.

"Кливлендские пленницы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Непрощенная", 2021

Рейтинг IMDb: 7,2

Рут Слейтер выходит из тюрьмы после 20 лет за решеткой за убийство полицейского. Общество не принимает бывшую заключенную, однако женщина не слишком переживает по этому поводу, ее главная цель – найти младшую сестру Кэти. В последний раз она видела ее в день трагедии.

"Непрощенная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Реквием по мечте", 2000

Рейтинг IMDb: 8,3

Одинокая вдова имеет одну единственную мечту – попасть на любимое телешоу. Чтобы влезть в красное платье, женщина начинает бесконтрольно принимать опасные диетические таблетки, что приводит к тяжелой зависимости, галлюцинациям и психиатрической больнице. Но это только одна сюжетная линия. В фильме их всего 4, и каждая из них взаимосвязана.

"Реквием по мечте": смотрите онлайн трейлер фильма

"Еретик", 2024

Рейтинг IMDb: 7,0

Две молодые мормонские миссионерки, сестра Барнс и сестра Пекстон, стучат в дверь дома загадочного мистера Рида, чтобы поговорить о религии. Мужчина заманивает их в ловушку, запирает внутри и устраивает опасную психологическую игру. Он методично проверяет их веру на прочность с помощью хитрых интеллектуальных провокаций.

"Еретик": смотрите онлайн трейлер фильма

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