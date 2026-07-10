24 Канал обрав ті фільми, які інтригують, а деколи і лякають, що такі події мали місце у реальному житті.

"Клівлендські бранки", 2015

Рейтинг IMDb: 6,6

Кінострічка заснована на реальних подіях. Арелій Кастро, на перший погляд, звичайний чоловік, який викрав і утримував у своєму будинку трьох жінок: Мішель Найт, Аманду Беррі та Джину Дехесус. Першу жертву він утримував понад 10 років, піддаючи жорстоким знущанням та сексуальному насильству.

"Клівлендські бранки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Непрощенна", 2021

Рейтинг IMDb: 7,2

Рут Слейтер виходить з тюрми після 20 років за ґратами за вбивство копа. Суспільство не приймає колишню ув'язнену, однак жінка цим не дуже переймається, її головна мета – знайти молодшу сестру Кеті. Востаннє вона її бачила у день трагедії.

"Непрощенна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Реквієм за мрією", 2000

Рейтинг IMDb: 8,3

Самотня вдова має одну єдину мрію – потрапити на улюблене телешоу. Щоб влізти у червону сукню, жінка починає безконтрольно приймати небезпечні дієтичні пігулки, що призводить до важкої залежності, галюцинацій та психіатричної лікарні. Але це тільки одна сюжетна лінія. У фільмі їх всього 4 і кожна із них має взаємозв'язок.

"Реквієм за мрією": дивіться онлайн трейлер фільму

"Єретик", 2024

Рейтинг IMDb: 7,0

Дві молоді мормонські місіонерки, сестра Барнс і сестра Пекстон, стукають у двері будинку загадкового містера Ріда, щоб поговорити про релігію. Чоловік заманює їх у пастку, замикає всередині та влаштовує небезпечну психологічну гру. Він методично перевіряє їхню віру на міцність через хитрі інтелектуальні провокації.

"Єретик": дивіться онлайн трейлер фільму

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