Токсичные друзья, кринж и полный хаос: 5 фильмов, которые понравятся зумерам

Фильм "Субстанция" / Фото с сайта imdb
Зумеров трудно удивить очередной историей о большой любви или герое, спасающем мир в трико. Им нужны токсичные отношения, черный юмор, социальные сети, эстетика Pinterest и сюжет, после которого хочется записать десятиминутный разбор в TikTok.
24 Канал собрал пять фильмов, которые отлично отражают настроение поколения зумеров. Здесь есть все: от школьной мести до вечеринки, где фальшивая дружба оказывается опаснее убийцы.
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"Тела, тела, тела", 2022
Жанр: черная комедия, триллер, ужасы
IMDb: 6,1
Компания богатых молодых людей собирается на вечеринку в роскошном загородном доме. Алкоголь, наркотики, токсичные шутки и игра в убийцу – обычный вечер, пока кто-то не находит настоящий труп.
Теперь друзья подозревают друг друга, вспоминают старые обиды и устраивают истерики. Оказывается, поколение, которое умеет правильно говорить о личных границах, не всегда умеет их уважать.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 85% положительных рецензий. Обозреватели отмечают острый сценарий, черный юмор и удачную сатиру на современную молодежь. Особенно досталось фальшивой дружбе и культуре социальных сетей.
"Тела, тела, тела": смотреть трейлер
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"Bottoms", 2023
Жанр: молодежная комедия, сатира
IMDb: 6,7
Две непопулярные старшеклассницы решают организовать женский бойцовский клуб. Но не для самозащиты или борьбы за справедливость. Им просто хочется сблизиться с самыми популярными девушками школы.
План неожиданно срабатывает, а дальше начинается неконтролируемый хаос с драками, ложью и максимально абсурдными ситуациями.
Что говорят критики: Фильм получил 91% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики называют его энергичной, дерзкой и оригинальной комедией, которая удачно переосмысливает традиционные истории о старшеклассниках.
"Bottoms": смотреть трейлер
"Месть", 2022
Жанр: черная комедия, подростковый триллер
IMDb: 6,3
Популярная школьница Дреа теряет репутацию после утечки интимного видео. Тем временем новенькая Элеонор тоже имеет счеты с прошлым. Девушки решают объединиться, чтобы отомстить своим обидчикам.
Все происходит на фоне пастельных нарядов, дорогих вечеринок и подростков, готовых разрушить чужую жизнь ради собственной популярности.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 86% положительных рецензий. Обозреватели хвалят химию между Майей Хоук и Камилой Мендес, стильную картинку и едкую сатиру на подростковую культуру. В то же время некоторым критикам не хватило остроты сценария.
"Месть": смотреть трейлер
"Субстанция", 2024
Жанр: бодихоррор, психологический триллер, сатира
IMDb: 7,2
Бывшая голливудская звезда Элизабет Спаркл узнает, что для телевидения она уже слишком старая. Вместо того чтобы послать руководство куда подальше, женщина соглашается на экспериментальный препарат, который создает ее более молодую и привлекательную версию.
Что говорят критики: "Субстанция" имеет 89% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики восхищаются бесстрашной игрой Деми Мур, провокационной сатирой и визуальными решениями. Правда, особо чувствительным зрителям лучше не включать фильм во время ужина.
"Субстанция": смотреть трейлер
"Поговори со мной", 2023
Жанр: мистический хоррор, триллер
IMDb: 7,1
Компания подростков находит загадочную забальзамированную руку, которая позволяет вызывать духов. Вместо того чтобы немедленно избавиться от жуткой находки, молодежь превращает общение с потусторонним миром в новое развлечение.
Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм получил 94% положительных рецензий. Обозреватели отмечают напряженную атмосферу, убедительную актерскую игру и изобретательные практические эффекты. Сюжет также хвалят за то, что он удачно сочетает классический хоррор с современной молодежной культурой.
"Поговори со мной": смотреть трейлер
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