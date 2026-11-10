Токсичні друзі, крінж і повний хаос: 5 фільмів, які зацінять зумери

24 Канал зібрав п'ять фільмів, які чудово потрапляють у настрій покоління зумерів. Тут є все: від шкільної помсти до вечірки, де фальшива дружба виявляється небезпечнішою за вбивцю.

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популярні відео

"Тіла, тіла, тіла", 2022

Жанр: чорна комедія, трилер, жахи

IMDb: 6,1

Компанія багатих молодих людей збирається на вечірку в розкішному заміському будинку. Алкоголь, наркотики, токсичні жарти та гра у вбивцю – звичайний вечір, поки хтось не знаходить справжній труп.

Тепер друзі підозрюють одне одного, згадують старі образи та влаштовують істерики. Виявляється, покоління, яке вміє правильно говорити про особисті кордони, не завжди вміє їх поважати.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 85% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають гострий сценарій, чорний гумор і вдалу сатиру на сучасну молодь. Особливо дісталося фальшивій дружбі та культурі соціальних мереж.



"Тіла, тіла, тіла": дивитись трейлер

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"Bottoms", 2023

Жанр: молодіжна комедія, сатира

IMDb: 6,7

Дві непопулярні старшокласниці вирішують організувати жіночий бійцівський клуб. Але не для самозахисту чи боротьби за справедливість. Їм просто хочеться зблизитися з найпопулярнішими дівчатами школи.

План несподівано спрацьовує, а далі починається неконтрольований хаос із бійками, брехнею та максимально абсурдними ситуаціями.

Що кажуть критики: Фільм отримав 91% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики називають його енергійною, зухвалою та оригінальною комедією, яка вдало переосмислює традиційні історії про старшокласників.



"Bottoms": дивитись трейлер

"Помста", 2022

Жанр: чорна комедія, підлітковий трилер

IMDb: 6,3

Популярна школярка Дреа втрачає репутацію після витоку інтимного відео. Тим часом новенька Елеонор теж має рахунки з минулим. Дівчата вирішують об'єднатися, щоб помститися своїм кривдникам.

Усе відбувається серед пастельних костюмів, дорогих вечірок і підлітків, які готові знищити чуже життя заради власної популярності.

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Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 86% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять хімію між Маєю Гоук і Камілою Мендес, стильну картинку та їдку сатиру на підліткову культуру. Водночас деяким критикам забракло гостроти сценарію.



"Помста": дивитись трейлер

"Субстанція", 2024

Жанр: бодігорор, психологічний трилер, сатира

IMDb: 7,2

Колишня голлівудська зірка Елізабет Спаркл дізнається, що для телебачення вона вже надто стара. Замість того щоб послати керівництво куди подалі, жінка погоджується на експериментальний препарат, який створює її молодшу та привабливішу версію.

Що кажуть критики: "Субстанція" має 89% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики захоплюються безстрашною грою Демі Мур, провокаційною сатирою та візуальними рішеннями. Щоправда, особливо чутливим глядачам краще не вмикати фільм під вечерю.



"Субстанція": дивитись терйлер

"Поговори зі мною", 2023

Жанр: містичний горор, трилер

IMDb: 7,1

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Компанія підлітків знаходить загадкову забальзамовану руку, яка дозволяє викликати духів. Замість того щоб негайно позбутися моторошної знахідки, молодь перетворює спілкування з потойбіччям на нову розвагу.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав 94% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають напружену атмосферу, переконливу акторську гру та винахідливі практичні ефекти. Історію також хвалять за те, що вона вдало поєднує класичний горор із сучасною молодіжною культурою.



"Поговори зі мною": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку комедій на вечір, які вас точн опіднімуть настрій.