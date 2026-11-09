Вимкніть робочі чати й увімкніть ці фільми: 3 комедії, які повернуть гарний настрій

24 Канал обрав три комедії останніх років, які допоможуть забути про робочі чати, дедлайни та необхідність завтра знову прокидатися за будильником.

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"Голий пістолет", 2025

Жанр: комедія, кримінал, бойовик.

IMDb: 6,3

Тривалість: 1 година 25 хвилин.

У ролях: Ліам Нісон, Памела Андерсон, Пол Волтер Гаузер.

Детектив Френк Дребін-молодший намагається розкрити вбивство та врятувати свій поліцейський відділок. Проблема лише в тому, що його методи розслідування іноді небезпечніші за самих злочинців.

Ліам Нісон, який роками рятував викрадених родичів і розправлявся з бандитами, цього разу вирішив рятувати світ від здорового глузду. І, треба визнати, йому це напрочуд пасує.

Що кажуть критики: Браян Таллеріко у рецензії RogerEbert.com відзначив самоіронію Нісона та вдале відродження абсурдного гумору оригінальної франшизи. На Rotten Tomatoes фільм має 88% позитивних рецензій.

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"Голий пістолет": дивитись трейлер

"Ще одна шалена п'ятниця", 2025

Жанр: сімейна комедія, фентезі.

IMDb: 6,2

У ролях: Ліндсі Лохан, Джеймі Лі Кертіс, Джулія Баттерс, Софія Геммонз.

Через понад 20 років після першого обміну тілами Анна та її мати Тесс знову потрапляють у фантастичну халепу. Тепер до сімейного хаосу долучаються ще дві дівчини, а звичайні родинні проблеми перетворюються на повний безлад.

Ліндсі Лохан і Джеймі Лі Кертіс повертаються до знайомих ролей, доводячи, що навіть через два десятиліття в цій родині ніхто не навчився спокійно вирішувати конфлікти.

Що кажуть критики: Пітер Бредшоу у рецензії The Guardian особливо відзначив комедійний талант Джеймі Лі Кертіс. А оглядач Time Out назвав продовження абсурдним, але веселим. На Rotten Tomatoes фільм має 73% позитивних рецензій.



"Ще одна шалена п'ятниця": дивитись трейлер

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"Тельма", 2024

Жанр: пригодницька комедія, бойовик.

IMDb: 6,9

Тривалість: 1 година 37 хвилин.

У ролях: Джун Сквібб, Фред Гехінгер, Річард Раундтрі.

93-річна Тельма стає жертвою телефонних шахраїв, які виманюють у неї 10 тисяч доларів. Але замість того, щоб змиритися з утратою, бабуся вирушає на пошуки злочинців.

У її розпорядженні – моторизований скутер, літній друг і характер, якого вистачило б на кілька бойовиків із Джейсоном Стейтемом.

Що кажуть критики: Брендон Девід Вілсон у рецензії RogerEbert.com назвав стрічку зворушливою та смішною історією про старіння, незалежність і родинні стосунки. На Rotten Tomatoes фільм має вражаючі 98% позитивних відгуків критиків.

"Тельма": дивитись трейлер

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