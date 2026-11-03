Він не принц, вона не принцеса: 3 романтичні комедії без солодких дурниць

24 Канал зібрав три небанальні романтичні комедії, у яких герої далекі від ідеалу. Зате тут вистачає гострих жартів, незручних ситуацій і кохання, яке не викликає цукрової коми.

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"Божевільна парочка", 2019

Жанр: романтична комедія.

IMDb: 6,8

Шарлотта – успішна політикиня, яка планує стати президенткою США. Фред – безробітний журналіст із талантом потрапляти в халепи. Колись вона була його нянею, а тепер несподівано наймає чоловіка писати промови. То що ж з цього вийде?

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 82% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять хімію Шарліз Терон і Сета Рогена, дотепний гумор та вдале поєднання романтики з політичною сатирою.



"Божевільна парочка": дивитись трейлер

"Кохання без зобов'язань", 2015

Жанр: романтична комедія, драма.

IMDb: 6,5

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Джейк і Лейні познайомилися ще в студентські роки й провели разом ніч. Через 12 років доля знову зводить їх разом. Тепер він – бабій, а вона не може позбутися залежності від токсичних стосунків. Герої вирішують залишитися просто друзями й не спати одне з одним. План, звісно, геніальний. Особливо для двох людей, які навіть із власними почуттями не здатні розібратися.

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Що кажуть критики: Фільм отримав 64% на Rotten Tomatoes. Критики відзначають чудову гру Елісон Брі та Джейсона Судейкіса, відвертий гумор і живі діалоги. Водночас деякі зауважують, що фінал виявився занадто традиційним для такої зухвалої історії.



"Кохання без зобов'язань": дивитись трейлер

"Досить слів", 2013

Жанр: романтична комедія, драма.

IMDb: 7,0

Розлучена Єва знайомиться з Альбертом – добрим і трохи незграбним чоловіком, з яким у неї починаються романтичні стосунки. Усе складається чудово, аж поки Єва не дізнається, що її новий коханий — колишній чоловік її нової подруги. А та не втрачає нагоди розповісти, яким жахливим був її шлюб.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 95% позитивних рецензій. Оглядачі особливо хвалять Джулію Луї-Дрейфус і Джеймса Гандольфіні за природну гру та тонкий гумор. Це романтична комедія про дорослих людей, які вже знають, що ідеальних партнерів не існує.



"Досить слів": дивитись трейлер

А от ще для вас добірка романтичних комедій. Трохи любовної магії вам на вечір.