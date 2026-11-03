Он не принц, она не принцесса: 3 романтические комедии без сладкой чепухи

24 Канал собрал три небанальные романтические комедии, в которых герои далеки от идеала. Зато здесь хватает острых шуток, неловких ситуаций и любви, которая не вызывает сахарной комы.

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"Сумасшедшая парочка", 2019

Жанр: романтическая комедия.

IMDb: 6,8

Шарлотта – успешная политикесса, которая планирует стать президентом США. Фред – безработный журналист с талантом попадать в передряги. Когда-то она была его няней, а теперь неожиданно нанимает мужчину писать речи. Что же из этого получится?

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 82% положительных рецензий. Обозреватели хвалят химию между Шарлиз Терон и Сетом Рогеном, остроумный юмор и удачное сочетание романтики с политической сатирой.



"Сумасшедшая парочка": смотреть трейлер

"Любовь без обязательств", 2015

Жанр: романтическая комедия, драма.

IMDb: 6,5

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Джейк и Лэйни познакомились еще в студенческие годы и провели вместе ночь. Спустя 12 лет судьба вновь сводит их вместе. Теперь он – бабник, а она не может избавиться от зависимости от токсичных отношений. Герои решают остаться просто друзьями и не спать друг с другом. План, конечно, гениальный. Особенно для двух людей, которые даже со своими собственными чувствами не способны разобраться.

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Что говорят критики: Фильм получил 64% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают великолепную игру Элисон Бри и Джейсона Судейкиса, откровенный юмор и живые диалоги. В то же время некоторые отмечают, что финал оказался слишком традиционным для такой дерзкой истории.



"Любовь без обязательств": смотреть трейлер

"Хватит слов", 2013

Жанр: романтическая комедия, драма.

IMDb: 7,0

Разведенная Ева знакомится с Альбертом – добрым и немного неуклюжим мужчиной, с которым у нее завязываются романтические отношения. Все складывается прекрасно, пока Ева не узнает, что ее новый возлюбленный – бывший муж ее новой подруги. А та не упускает случая рассказать, каким ужасным был ее брак.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 95% положительных рецензий. Обозреватели особенно хвалят Джулию Луи-Дрейфус и Джеймса Гандольфини за естественную игру и тонкий юмор. Это романтическая комедия о взрослых людях, которые уже знают, что идеальных партнеров не существует.



"Хватит слов": смотреть трейлер

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