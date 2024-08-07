С высоким рейтингом: 3 интересных фильма, которые стоит посмотреть вечером

У многих людей время на просмотр фильмов или сериалов появляется только вечером. Это прекрасное время суток, когда можно сделать в комнате уют, налить в любимую кружку горячего чая, зажечь свечу, чтобы насладиться интересной лентой.

Редакция Кино 24 подготовила подборку фильмов, которые стоит включить вечером. Ознакомьтесь с трейлерами и выбирайте, что будете смотреть в ближайшее время. Уверены, что захватывающие сюжеты не оставят вас равнодушными.

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"Прислуга"

Жанр : драма, исторический фильм

: драма, исторический фильм Рейтинг IMDb: 8.1

События фильма разворачиваются в Соединенных Штатах Америки 60-х годов. Скитер недавно завершила обучение в университете. После этого девушка решила поехать обратно в родной город – Джексон. Главная героиня мечтает быть писательницей, однако родные считают, что это плохая идея. В доме работает темнокожая служанка Эйбилин, с которой Скитер удается подружиться. К их компании также присоединяется Минни, с которой бывает сложно.

"Прислуга": смотрите онлайн трейлер фильма

"В погоне за счастьем"

Жанр : детский, драма

: детский, драма Рейтинг IMDb: 8.0

В фильме рассказывается о Крисе Гарднере, который переживает жизненные трудности. Мужчина разошелся с женой, поэтому теперь сам занимается воспитанием маленького сына. Чтобы как-то заработать денег, он продает медицинскую аппаратуру. Однако дела идут не совсем хорошо. Несмотря на это, Крис хочет обеспечить ребенку хорошее будущее.

"В погоне за счастьем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джентльмены"

Жанр : экшн, комедия

: экшн, комедия Рейтинг IMDb: 7.8

Микки Пирсон занимается нелегальным бизнесом. Однако впоследствии мужчина решает покончить с этим и уделять больше времени и внимания семье. Он хочет, чтобы теперь руководство компании на свои плечи взял кто-то другой, однако выбрать такого человека оказывается не так просто. Кроме того, Микки имеет дело с врагами, конкурентами и мужчиной, по имени Флетчер. Последний хочет найти на Пирсона компромат, но не готов к дальнейшему развитию событий.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер фильма

Надеемся, что вы выбрали фильм для сегодняшнего вечера. Готовьте вкусности и айда смотреть!