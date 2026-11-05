ТОП фильмов со странными сюжетами, которые оказались настоящими шедеврами

Есть фильмы, которые можно включить в фоновом режиме, пока листаешь телефон. А есть такие, после которых приходится сидеть в тишине и переосмысливать собственное существование. Иногда даже жалеть, что вообще нажал кнопку воспроизведения.

24 Канал собрал пять совершенно разных лент, которых объединяет одно – они точно не дадут заскучать. Здесь любовь превращается в абсурд, семейные тайны – в кошмар, а обычные жизненные решения могут разрушить целую вселенную.

"Все всегда и одновременно", 2022

Жанр: фантастика, приключения, комедия, драма.

IMDb: 7,7

Эвелин – обычная владелица прачечной, которая пытается разобраться с налогами, семейными проблемами и неудачной жизнью. Но вдруг выясняется, что существуют тысячи альтернативных реальностей, и именно ей предстоит спасти мультивселенную. И поверьте, налоговая после этого покажется самой незначительной проблемой.

Что говорят критики: Мэри Гейтс с RogerEbert.com отмечает молниеносный монтаж, виртуозную игру Мишель Йео и умение режиссеров совместить абсолютное безумие с удивительно трогательной историей о семье.



"Все всегда и одновременно": смотреть трейлер

"Лобстер", 2015

Жанр: черная комедия, антиутопия, романтическая драма.

IMDb: 7,1

В мире будущего одиночество – практически преступление. Людей без пары отправляют в специальный отель, где у них есть 45 дней, чтобы найти любовь. Не справился – превратишься в животное. Главный герой выбирает лобстера, ведь даже в такой ситуации хочется иметь хоть какие-то перспективы.

Что говорят критики: Шейла О'Мелли с RogerEbert.com называет фильм безжалостной и чрезвычайно смешной сатирой, высмеивающей общественную одержимость романтическими отношениями. Особенно она отмечает игру Колина Фаррелла и невозмутимую манеру подачи абсурдных ситуаций.

"Лобстер": смотреть трейлер

"Наследство", 2018

Жанр: психологический хоррор, мистика, драма.

IMDb: 7,3

После смерти бабушки семья Грэмов начинает переживать все более жуткие события. Постепенно выясняется, что покойная оставила родственникам гораздо больше, чем просто семейные воспоминания. И это тот случай, когда от наследства лучше было бы отказаться еще у нотариуса.

Что говорят критики: Мэтт Золлер Зайтц с RogerEbert.com хвалит фильм за атмосферу постоянного ужаса, психологическое напряжение и непредсказуемость. По его мнению, режиссер Ари Астер мастерски заставляет сомневаться, происходят ли жуткие события на самом деле.



"Наследство": смотреть трейлер

"Убийство священного оленя", 2017

Жанр: психологический триллер, драма, хоррор.

IMDb: 7,0

Успешный хирург Стивен имеет идеальную семью, престижную работу и комфортную жизнь. Но знакомство с загадочным подростком Мартином постепенно превращает его реальность в кошмар. Вскоре мужчина оказывается перед выбором, которого не пожелаешь даже самому заклятому врагу.

Что говорят критики: Брайан Таллерико с RogerEbert.com называет фильм жутким и завораживающим триллером. Он особо отмечает актерскую игру, визуальную точность Йоргоса Лантимоса и способность режиссера превращать абсурдные ситуации в настоящий психологический ужас.



"Убийство священного оленя": смотреть трейлер

"Прошлые жизни", 2023

Жанр: романтическая драма, мелодрама.

IMDb: 7,8

Нора и Хе Сон были близкими друзьями в детстве, но эмиграция девушки разлучила их на долгие годы. Спустя два десятилетия они встречаются снова, чтобы понять, кем могли бы стать друг для друга. Никаких драматических погонь за любовью под дождем – только взгляды, разговоры и мучительное осознание того, что в жизни нет кнопки "назад".

Что говорят критики: Моника Кастильо с RogerEbert.com называет дебют Селин Сон блестящей, тонкой историей о любви, утраченном времени и нереализованных возможностях. Критик особо отмечает сдержанную игру актеров и способность фильма передавать самые сильные эмоции без лишних слов.

"Прошлые жизни": смотреть трейлер

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