ТОП фільмів з дивними сюжетами, які виявилися справжніми шедеврами

24 Канал зібрав п'ять абсолютно різних стрічок, які об'єднує одне – вони точно не дадуть занудьгувати. Тут кохання перетворюється на абсурд, сімейні таємниці – на кошмар, а звичайні життєві рішення можуть зруйнувати цілий всесвіт.

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"Все завжди і водночас", 2022

Жанр: фантастика, пригоди, комедія, драма.

IMDb: 7,7

Евелін – звичайна власниця пральні, яка намагається розібратися з податками, сімейними проблемами та невдалим життям. Але раптом з'ясовується, що існують тисячі альтернативних реальностей, а саме їй доведеться врятувати мультивсесвіт. І повірте, податкова після цього здаватиметься найменшою проблемою.

Що кажуть критики: Мері Ґейтс із RogerEbert.com відзначає блискавичний монтаж, віртуозну гру Мішель Єо та вміння режисерів поєднати абсолютне божевілля з напрочуд зворушливою історією про родину.



"Все завжди і водночас": дивитись трейлер

"Лобстер", 2015

Жанр: чорна комедія, антиутопія, романтична драма.

IMDb: 7,1

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У світі майбутнього самотність – практично злочин. Людей без пари відправляють до спеціального готелю, де вони мають 45 днів, щоб знайти кохання. Не впорався – перетворишся на тварину. Головний герой обирає лобстера, адже навіть у такій ситуації хочеться мати хоч якісь перспективи.

Що кажуть критики: Шейла О'Меллі з RogerEbert.com називає фільм безжальною та надзвичайно смішною сатирою, яка висміює суспільну одержимість романтичними стосунками. Особливо вона відзначає гру Коліна Фаррелла та незворушну манеру подачі абсурдних ситуацій.

"Лобстер": дивитись трейлер

"Спадковість", 2018

Жанр: психологічний горор, містика, драма.

IMDb: 7,3

Після смерті бабусі родина Ґремів починає переживати дедалі моторошніші події. Поступово з'ясовується, що покійна залишила родичам значно більше, ніж просто сімейні спогади. І це той випадок, коли від спадщини краще було б відмовитися ще в нотаріуса.

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Що кажуть критики: Метт Золлер Зайтц із RogerEbert.com хвалить фільм за атмосферу постійного жаху, психологічну напругу та непередбачуваність. На його думку, режисер Арі Астер майстерно змушує сумніватися, чи відбуваються моторошні події насправді.



"Спадковість": дивитись трейлер

"Вбивство священного оленя", 2017

Жанр: психологічний трилер, драма, горор.

IMDb: 7,0

Успішний хірург Стівен має ідеальну родину, престижну роботу та комфортне життя. Але знайомство із загадковим підлітком Мартіном поступово перетворює його реальність на кошмар. Незабаром чоловік опиняється перед вибором, який не побажаєш навіть найзапеклішому ворогу.

Що кажуть критики: Браян Таллеріко з RogerEbert.com називає стрічку моторошним і заворожливим трилером. Він особливо відзначає акторські роботи, візуальну точність Йоргоса Лантімоса та здатність режисера перетворювати абсурдні ситуації на справжній психологічний жах.



"Вбивство священного оленя": дивитись трейлер

"Минулі життя", 2023

Жанр: романтична драма, мелодрама.

IMDb: 7,8

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Нора та Хе Сон були близькими друзями в дитинстві, але еміграція дівчини розлучила їх на довгі роки. Через два десятиліття вони зустрічаються знову, щоб зрозуміти, ким могли б стати одне для одного. Жодних драматичних погонь за коханням під дощем – лише погляди, розмови та болісне усвідомлення того, що життя не має кнопки "повернути назад".

Що кажуть критики: Моніка Кастільйо з RogerEbert.com називає дебют Селін Сон блискучою, тонкою історією про кохання, втрачений час та нереалізовані можливості. Критикиня особливо відзначає стриману акторську гру та здатність фільму передавати найсильніші емоції без зайвих слів.

"Минулі життя": дивитись трейлер

Якщо цієї добірки замало,то маємо ще одну. Від несподіваних сюжетних поворотів до історій, вражаючих спецефектів до несподіваних фіналів.