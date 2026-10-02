24 Канал зібрав 5 відносно нових фільмів різних жанрів – від перегонів із Бредом Піттом до романтичної драми з Педро Паскалем. Тож шанс знайти щось на свій настрій тут значно вищий.
"F1"
Рік: 2025
Жанр: спортивна драма, екшн
IMDb: 7,6
Сонні Гейз колись був одним із найперспективніших гонщиків Формули-1, але після аварії його велика кар’єра так і не стала великою. Через десятиліття він отримує шанс повернутися на трасу та допомогти команді, яка перебуває на межі провалу.
У головній ролі – Бред Пітт, який доводить, що навіть у 60+ можна виглядати так, ніби ти щойно випадково зайшов у болід дорогою на каву. Його напарником стає молодий гонщик Джошуа Пірс, і дуже швидко командна робота перетворюється на конкуренцію.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у фільму 82% позитивних рецензій, а глядацька оцінка ще вища – 97%. Рецензенти хвалили харизму Бреда Пітта, видовищні перегони та режисуру Джозефа Косінскі, хоча історію називали доволі передбачуваною.
"F1": дивитись трейлер
"Грішники"
Рік: 2025
Жанр: горор, трилер, драма
IMDb: 7,5
Брати-близнюки повертаються до рідного містечка, сподіваючись залишити проблемне минуле позаду та почати все спочатку. План прекрасний – приблизно до моменту, коли вони розуміють, що вдома на них чекали не лише старі знайомі.
Майкл Б. Джордан тут грає одразу двох братів, а режисер Раян Куглер змішує вампірський горор, музику, історичну драму та південну готику. Звучить як жанровий салат, але цього разу кухар знав, що робить.
Що кажуть критики: "Грішники" отримали 97% на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначали операторську роботу, музику, подвійне перевтілення Майкла Б. Джордана та те, як Куглер примудрився перетворити історію про вампірів на значно масштабнішу розповідь.
"Грішники": дивитись трейлер
"Компаньйон"
Рік: 2025
Жанр: фантастика, трилер, чорна комедія
IMDb: 6,9
Айріс разом зі своїм хлопцем Джошем вирушає на вихідні до розкішного будинку біля озера. Компанія друзів, красиве місце, алкоголь – усе натякає на цілком нормальний вікенд.
Поки не з’ясовується, що одна людина в компанії – зовсім не та, за кого себе видає. Далі краще знати якомога менше, тому що значна частина задоволення від "Компаньйона" тримається саме на сюрпризах.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у стрічки 93%. Оглядачі хвалили чорний гумор, сюжетні повороти та те, що фільм не задовольняється одним великим твістом, а продовжує розвивати свою божевільну ідею далі.
"Компаньйон": дивитись трейлер
"Матеріалісти"
Рік: 2025
Жанр: романтика, комедія, драма
IMDb: 6,2
Люсі – успішна нью-йоркська сваха, яка професійно знаходить ідеальні пари іншим людям. З власним особистим життям, звісно, все трохи складніше – інакше фільм закінчився б через 15 хвилин.
Вона опиняється між заможним, красивим і майже ідеальним чоловіком у виконанні Педро Паскаля та колишнім хлопцем, якого грає Кріс Еванс. А далі починається розмова про те, чи можна взагалі підрахувати любов за списком вимог, зарплатою та кількістю квадратних метрів.
Що кажуть критики: у "Матеріалістів" 77% на Rotten Tomatoes. Критики відзначали, що це значно більше драма про сучасні стосунки, ніж класичний легкий ромком. Особливо хвалили акторське тріо Дакоти Джонсон, Педро Паскаля та Кріса Еванса.
"Матеріалісти": дивитись трейлер
"Балада острова Волліс"
Рік: 2025
Жанр: комедія, драма, музика
IMDb: 7,4
Ексцентричний переможець лотереї Чарльз живе сам на віддаленому острові й вирішує здійснити давню мрію – запросити до себе улюблених музикантів і влаштувати приватний концерт.
Проблема в тому, що колись музиканти були не лише дуетом, а й парою. І їхня зустріч після багатьох років приносить із собою достатньо старих образ, ностальгії та незручних пауз, щоб приватний концерт перетворився на дуже особисту терапію.
Що кажуть критики: фільм має вражаючі 97% на Rotten Tomatoes. Рецензенти називали його теплою, смішною та трохи меланхолійною історією, яка примудряється бути сентиментальною, але не перетворюється на цукровий сироп.
"Балада острова Волліс": дивитись трейлер
Також додайте трохи гумору своєму вечору з добіркою французьких комедій.