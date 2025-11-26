Что посмотреть с парнем: 3 фильма, которые ему понравятся

Просмотр фильма – один из лучших вариантов, как провести время с парнем. Чтобы сделать атмосферу более уютной и романтичной, можно приготовить вкусный ужин, зажечь свечи, взять пледы и тому подобное.

24 Канал поможет сэкономить вам время. Мы подготовили подборку фильмов, которые стоит посмотреть с парнем.

Какие фильмы посмотреть с парнем?

"Счастье для начинающих"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Это экранизация одноименного романа Кэтрин Сентер с Элли Кемпер и Люком Граймсом в главной роли. В фильме рассказывается о разведенной учительнице Хелен, которая записывается на курс выживания для начинающих. Там она встречает друга своего брата Джейка. Благодаря этому путешествию героиня получает шанс разобраться в себе.

"Счастье для начинающих": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

В центре сюжета – Найлз и Сара, которые приезжают на свадьбу в Палм-Спрингс. Мужчине не очень нравится празднование, а вот женщину переполняет энтузиазм. Между ними возникает страсть.

Ситуацию осложняет то, что Найлз попал во временную петлю, поэтому ежедневно оказывается на той же свадьбе. Герой пытается решить проблему, однако ему это не удается.

Как-то во временной петле оказывается и Сара. Сначала женщина переживает отчаяние, но позже между ней на Найлзом вспыхивают более глубокие чувства. Несмотря на это, героиня все равно пытается выбраться из ловушки.

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите онлайн трейлер фильма

"За бортом"

Рейтинг IMDb: 6.0/10

Кейт Салливан сама воспитывает трех дочерей. Она много работает и проходит курсы медсестры, чтобы обеспечить семью. Однажды женщина получает работу на роскошной яхте богача Леонардо Монтенегро.

После спора Леонардо отказывается платить Кейт и увольняет ее. Как-то ночью богач случайно падает за борт и теряет память. Салливан пользуется ситуацией и представляется его женой.

"За бортом": смотрите онлайн трейлер фильма