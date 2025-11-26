Що подивитися з хлопцем: 3 фільми, які йому сподобаються
- Для перегляду з хлопцем рекомендуються фільми: "Щастя для початківців", "Зависнути у Палм-Спрінгс", "За бортом".
- Кожен фільм має свої сюжетні особливості та різний рейтинг IMDb: 6.1/10, 7.4/10 і 6.0/10 відповідно.
Перегляд фільму – один із найкращих варіантів, як провести час з хлопцем. Щоб зробити атмосферу більш затишною та романтичною, можна приготувати смачну вечерю, запалити свічки, взяти пледи тощо.
24 Канал допоможе зекономити вам час. Ми підготували добірку фільмів, які варто подивитися з хлопцем.
Які фільми подивитися з хлопцем?
"Щастя для початківців"
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
Це екранізація однойменного роману Кетрін Сентер з Еллі Кемпер та Люком Граймсом у головній ролі. У фільмі розповідається про розлучену вчительку Гелен, яка записується на курс виживання для початківців. Там вона зустрічає друга свого брата Джейка. Завдяки цій подорожі героїня отримує шанс розібратися у собі.
"Щастя для початківців": дивіться онлайн трейлер фільму
"Зависнути у Палм-Спрінгс"
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
У центрі сюжету – Найлз і Сара, які приїздять на весілля в Палм-Спрінгс. Чоловіку не дуже подобається святкування, а от жінку переповнює ентузіазм. Між ними виникає пристрасть.
Ситуацію ускладнює те, що Найлз потрапив у часову петлю, тож щодня опиняється на тому ж самому весіллі. Герой намагається розв'язати проблему, однак йому це не вдається.
Якось у часовій петлі опиняється й Сара. Спершу жінка переживає відчай, але пізніше між нею на Найлзом спалахують глибші почуття. Попри це, героїня все одно намагається вибратися з пастки.
"Зависнути у Палм-Спрінгс": дивіться онлайн трейлер фільму
"За бортом"
- Рейтинг IMDb: 6.0/10
Кейт Салліван сама виховує трьох доньок. Вона багато працює і проходить курси медсестри, щоб забезпечити сім'ю. Одного разу жінка отримує роботу на розкішній яхті багатія Леонардо Монтенегро.
Після суперечки Леонардо відмовляється платити Кейт і звільняє її. Якось уночі багатій випадково падає за борт і втрачає пам'ять. Салліван користується ситуацією і представляється його дружиною.
"За бортом": дивіться онлайн трейлер фільму