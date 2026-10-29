Не только о любви: фильмы 2026 года, которые идеально подойдут для вечера вдвоем

Выбрать фильм для совместного вечера – задача не из простых. Особенно когда один хочет романтики, а второй – чего-то веселого, и через полчаса поисков оба уже готовы ложиться спать. К счастью, в 2026 году кинематографисты позаботились о влюбленных и тех, кто просто старается не поссориться из-за выбора фильма.

24 Канал собрал пять новых фильмов для просмотра вдвоем. Здесь хватает страсти, романтических приключений, неловких ситуаций и чувств, которые порой испытывают терпение даже самых влюбленных.

"Соседи сверху"

Жанр: романтическая комедия, драма.

IMDb: 7,4

Брак Джо и Анджелы переживает не лучшие времена. Чтобы немного разнообразить жизнь, супруги приглашают на ужин соседей с верхнего этажа. Казалось бы, что может пойти не так? Как оказалось, абсолютно все. Обычный ужин быстро превращается в вечер неловких признаний, откровенных разговоров и неожиданных открытий о собственных отношениях.

Что говорят критики: Фильм получил 96% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают остроумный сценарий, блестящий актерский состав и умение режиссера Оливии Уайлд говорить о супружеских проблемах с юмором.



"Соседи сверху": смотреть трейлер

"Любит не любит"

Жанр: романтическая комедия, психологическая драма.

IMDb: 7,1

Эмма и Чарли готовятся к свадьбе и кажутся идеальной парой. Но накануне церемонии неожиданное признание невесты переворачивает все с ног на голову. Теперь влюбленным предстоит решить, насколько хорошо они знают друг друга и действительно ли готовы сказать заветное "да".

Что говорят критики: Фильм имеет 76% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики особенно хвалят игру Зендеи и Роберта Паттинсона, а также необычное сочетание романтики, черного юмора и психологического напряжения.



"Любит не любит": смотреть трейлер

"В поисках Эмили"

Жанр: романтическая комедия.

IMDb: 6,9

Молодой музыкант Оуэн знакомится с девушкой своей мечты, но получает неверный номер ее телефона. Вместо того чтобы смириться с неудачей, парень решает найти незнакомку. Помочь ему соглашается студентка-психолог Эмили. Вместе они устраивают настоящее расследование, которое охватывает весь университет. И, конечно же, постепенно выясняется, что любовь может быть гораздо ближе, чем кажется.

Что говорят критики: Фильм получил 90% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят легкий юмор, великолепное взаимодействие главных актеров и атмосферу классических британских романтических комедий.



"В поисках Эмили": смотреть трейлер

"Люди, которых мы встречаем в отпуске"

Жанр: романтическая комедия, мелодрама.

IMDb: 6,6

Поппи обожает приключения, путешествия и спонтанные решения. Алекс, напротив, любит порядок и тщательно продуманные планы. Несмотря на совершенно разные характеры, они уже десять лет остаются лучшими друзьями и каждое лето ездят вместе в отпуск. Но однажды оба начинают подозревать, что их связывает что-то большее, чем дружба. И теперь главный вопрос – стоит ли рисковать отношениями, которые строились годами?

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 78% положительных рецензий. Критики отмечают харизму главных актеров и легкую атмосферу. В то же время некоторые обозреватели считают сюжет слишком предсказуемым.



"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотреть трейлер

"Грозовой перевал"

Жанр: романтическая драма.

IMDb: 6,1

Кэтрин Эрншоу и Хитклифф знакомы с детства. Между ними возникают сильные чувства, однако социальные условности, гордость и сложные характеры мешают их счастью. С годами любовь превращается в мучительную одержимость, которая разрушает жизнь не только главных героев.

Что говорят критики: Фильм получил неоднозначные отзывы – 57% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели восхищаются визуальной красотой, костюмами и атмосферой, но критикуют режиссера Эмеральд Феннелл за чрезмерную театральность и вольную интерпретацию романа Эмили Бронте.

"Грозовой перевал": смотреть трейлер

А если хочется такой ванильной романтики, вплоть до приторности, – тогда эта подборка фильмов на вечер для вас.