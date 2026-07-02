Чтобы не скучать: посмотрите эти фильмы по дороге к морю
Сейчас начинается активный сезон отпусков. Многие люди отправятся в дальние поездки, чтобы отдохнуть от постоянных проблем и серых будней. Кого-то ждет отдых в горах, а кто-то просто хочет отдохнуть у моря.
Но поскольку в дороге будет много свободного времени, можно включить интересный фильм, который разбавит атмосферу, сообщает 24 Канал.
Не пропустите Обязательно посмотрите этот фильм, если любите "МастерШеф"
"В плену стихии", 2018
Рейтинг IMDb: 6,6
Драма основана на реальных событиях 1983 года, когда молодые и влюбленные путешественники отправились в плавание на яхте через Тихий океан. Однако пара сталкивается с разрушительным ураганом, который превращает их романтическое путешествие в смертельную борьбу за жизнь.
"В плену стихии": смотрите онлайн трейлер фильма
"Аквамен", 2018
Рейтинг IMDb: 6,8
Артур Карри – получеловек-полуатлант – должен остановить своего сводного брата Орма, который хочет развязать войну против жителей поверхности. Аквамену предстоит еще и найти легендарный трезубец, чтобы доказать, что он достоин стать царем Атлантиды.
"Аквамен": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мистер Бин в отпуске", 2007
Рейтинг IMDb: 6,4
В очередной комедии Мистер Бин отправляется в поездку на Каннский фестиваль. Из-за своей рассеянности на вокзале он случайно разлучает сына с отцом, который к тому же оказался режиссером. Теперь Мистер Бин вынужден помочь мальчику добраться до отца. Однако его желание помочь резко превращается в хаос на Французской Ривьере.
"Мистер Бин в отпуске": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дорога, дорога домой", 2013
Рейтинг IMDb: 7,4
Во время летних каникул 14-летний Дункан страдает от тирании отчима и равнодушия родной матери. Выбраться из ямы отчаяния и несправедливости ему помогает работа в аквапарке и знакомство с эксцентричным наставником. Благодаря этой работе подросток находит в себе мужество кардинально изменить свою жизнь.
"Дорога, дорога домой": смотрите онлайн трейлер фильма
А на днях этот тактический экшн-триллер покорил украинских зрителей на Netflix.