Чтобы не скучать: посмотрите эти фильмы по дороге к морю

Сейчас начинается активный сезон отпусков. Многие люди отправятся в дальние поездки, чтобы отдохнуть от постоянных проблем и серых будней. Кого-то ждет отдых в горах, а кто-то просто хочет отдохнуть у моря.

Но поскольку в дороге будет много свободного времени, можно включить интересный фильм, который разбавит атмосферу, сообщает 24 Канал.

Не пропустите Обязательно посмотрите этот фильм, если любите "МастерШеф"

"В плену стихии", 2018

Рейтинг IMDb: 6,6

Драма основана на реальных событиях 1983 года, когда молодые и влюбленные путешественники отправились в плавание на яхте через Тихий океан. Однако пара сталкивается с разрушительным ураганом, который превращает их романтическое путешествие в смертельную борьбу за жизнь.

"В плену стихии": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аквамен", 2018

Рейтинг IMDb: 6,8

Артур Карри – получеловек-полуатлант – должен остановить своего сводного брата Орма, который хочет развязать войну против жителей поверхности. Аквамену предстоит еще и найти легендарный трезубец, чтобы доказать, что он достоин стать царем Атлантиды.

"Аквамен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мистер Бин в отпуске", 2007

Рейтинг IMDb: 6,4

В очередной комедии Мистер Бин отправляется в поездку на Каннский фестиваль. Из-за своей рассеянности на вокзале он случайно разлучает сына с отцом, который к тому же оказался режиссером. Теперь Мистер Бин вынужден помочь мальчику добраться до отца. Однако его желание помочь резко превращается в хаос на Французской Ривьере.

"Мистер Бин в отпуске": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дорога, дорога домой", 2013

Рейтинг IMDb: 7,4

Во время летних каникул 14-летний Дункан страдает от тирании отчима и равнодушия родной матери. Выбраться из ямы отчаяния и несправедливости ему помогает работа в аквапарке и знакомство с эксцентричным наставником. Благодаря этой работе подросток находит в себе мужество кардинально изменить свою жизнь.

"Дорога, дорога домой": смотрите онлайн трейлер фильма

А на днях этот тактический экшн-триллер покорил украинских зрителей на Netflix.